 

Эвакцироваться из Сектора Газа пожелали около 140 украинцев – МИД

21.05.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В основном, это – женщины и дети, которые живут в Секторе Газа”, – сказал он.

Николенко добавил, что также есть обращения от нескольких иностранных правительство с просьбой вывезти их граждан.

“Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии”, – сказал спикер.

Николенко пояснил, что начало эвакуации до этого времени сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для выезда украинских граждан.

“В то же время, по достижению договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность”, – заявил спикер.

Он также подчеркнул, что для граждан Украины сейчас важно придерживаться инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентироваться исключительно на официальные сообщения

Контекст:

Организовать возвращение украинцев из сектора Газа поручил Кабмину президент Владимир Зеленский. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что как и во время предыдущих вспышек противостояния на Ближнем Востоке в 2012-м и 2014 году, прорабатывается возможность вывоза украинцев через территорию Египта.

Во исполнение поручения Зеленского задание МИД Украины и Министерству инфраструктуры “принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа” дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

19 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина начнет эвакуацию своих граждан из сектора Газа в течение 48 часов. 20 мая Кулеба заявил, что Украина уже должна была начать эвакуацию, но ожидает “коридора безопасности”.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. В частности, Израиль отчитался о разрушении многокилометровой системы тоннелей группировки ХАМАС и убийстве военных лидеров движения. 

NEWSru.co.il пишет, что минздрав Газы сообщал об около 220 жертвах и более 1500 раненых. В Израиле погибло 12 человек, в их числе трое иностранцев, еще 120 человек получили ранения.

20 мая Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / В Литве не согласились с жалобами нацменьшинств о нарушениях на выборах в Сейм

19.05 / 18 мая боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные открывали ответный огонь – штаб ООС

11.01 / Соцсети заполнили слухи о решении Трампа устроить «массовые аресты»

14.11 / Иран опроверг информацию об убийстве одного из лидеров “Аль-Каиды”

08.08 / В Испании экстренно посадили самолет из-за того, что украинец не хотел надевать защитную маску

24.01 / В СПЧ опровергли заявления об отсутствии призывов к подросткам выйти на митинги

17.04 / За трое суток в мире подтвердили 2,4 млн новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

19.11 / Минкульт призвал правоохранителей беспристрастно и максимально открыто расследовать дело, связанное с обысками в музее Революции достоинства

12.07 / Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

16.08 / В Раде заявили о готовящемся перевороте на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика