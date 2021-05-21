Эвакцироваться из Сектора Газа пожелали около 140 украинцев – МИД

“В основном, это – женщины и дети, которые живут в Секторе Газа”, – сказал он.

Николенко добавил, что также есть обращения от нескольких иностранных правительство с просьбой вывезти их граждан.

“Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии”, – сказал спикер.

Николенко пояснил, что начало эвакуации до этого времени сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для выезда украинских граждан.

“В то же время, по достижению договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность”, – заявил спикер.

Он также подчеркнул, что для граждан Украины сейчас важно придерживаться инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентироваться исключительно на официальные сообщения

Контекст:

Организовать возвращение украинцев из сектора Газа поручил Кабмину президент Владимир Зеленский. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что как и во время предыдущих вспышек противостояния на Ближнем Востоке в 2012-м и 2014 году, прорабатывается возможность вывоза украинцев через территорию Египта.

Во исполнение поручения Зеленского задание МИД Украины и Министерству инфраструктуры “принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа” дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

19 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина начнет эвакуацию своих граждан из сектора Газа в течение 48 часов. 20 мая Кулеба заявил, что Украина уже должна была начать эвакуацию, но ожидает “коридора безопасности”.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. В частности, Израиль отчитался о разрушении многокилометровой системы тоннелей группировки ХАМАС и убийстве военных лидеров движения.

NEWSru.co.il пишет, что минздрав Газы сообщал об около 220 жертвах и более 1500 раненых. В Израиле погибло 12 человек, в их числе трое иностранцев, еще 120 человек получили ранения.

20 мая Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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