 

Украина и НАТО начали консультации для согласования дальнейших действий – Шмыгаль

21.05.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Целью мероприятия была подготовка к конференции, которая запланирована на 7-8 июля 2021 года в столице Литвы.

Во время онлайн-встречи Шмыгаль сообщил, что Украина начала консультации с НАТО для согласования дальнейших совместных шагов.

“Целенаправленный и планомерный переход сектора безопасности и обороны Украины, ее Вооруженных сил на стандарты НАТО является одним из первоочередных приоритетов правительства”, – сказал он.

19 мая вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для “повышения устойчивости”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / В США подросток сдал ФБР своего отца, участвовавшего в штурме Капитолия

10.12 / В Минздраве допустили возможность бесплатной вакцинации всего населения Украины от коронавируса

29.01 / Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом

02.11 / После пожара сразу в двух церквях в Канаде заподозрили поджог

01.07 / Тренер “Зенита” Семак: нервозность мешает нам получать удовольствие от игры

28.08 / Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

25.06 / Бывший глава банка “Киевская Русь”, которого в Украине подозревают в растрате $44 млн, получил политическое убежище в Беларуси

23.11 / Экономика: Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

31.07 / Глава ВОЗ назвал причину вспышки коронавируса во многих странах

24.12 / Трамп брызжет политическим ядом, словно Король Лир в ветшающем Twitter-королевстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика