Украина и НАТО начали консультации для согласования дальнейших действий – Шмыгаль

Целью мероприятия была подготовка к конференции, которая запланирована на 7-8 июля 2021 года в столице Литвы.

Во время онлайн-встречи Шмыгаль сообщил, что Украина начала консультации с НАТО для согласования дальнейших совместных шагов.

“Целенаправленный и планомерный переход сектора безопасности и обороны Украины, ее Вооруженных сил на стандарты НАТО является одним из первоочередных приоритетов правительства”, – сказал он.

19 мая вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для “повышения устойчивости”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

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