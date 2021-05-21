Мнение: Human Live Matters

Новый дикий случай применения оружия в школе. Теперь это не огнестрел, а банальный нож, убитых нет, но есть раненая учительница (достаточно тяжело). Место – Березники Пермского края.

В остальном – примерно все то же самое, что и ранее.

Россия, конечно, пока еще не Мексика, Бразилия или Венесуэла по уровню бытовой и уличной преступности. Но гордость испытывать преждевременно: власть ведет страну в Третий мир, на самое его дно, так что у нас всё ещё впереди.

Уголовники, которые пришли к власти в нулевые годы, просто не знают иных отношений в обществе, кроме уголовных. А потому индуцируют блатные порядки и повадки в социум. Целенаправленно и упорно. Культ насилия стал в стране самой настоящей духовной скрепой. Пропаганда насилия и ненависти сочится гноем изо всех провластных ресурсов. За нее платят и платят солидно.

Президент, разговаривающий на языке быдла и транслирующий маргинальные ценности во внутреннюю и внешнюю политику, уже никого не удивляет.

При этом государственный аппарат весь основан на безбрежном и ничем не ограниченном насилии и безнаказанности по отношению к населению. Циничная ложь сверху донизу – еще одна скрепа путинского мафиозного образования. Лгут сверху донизу, начиная, естественно, с самого президента.

Понятно, что культура, образование, воспитание в таких условиях могут плодить только то, что стало нормой. Ненормальным стало сострадание, эмпатие, правда. Честь превратилась в рудимент, а как иначе на фоне президента, клявшегося своим офицерским званием, нарушившим вся клятвы и продолжающим спокойно существовать, как ни в чём не бывало?

При этом "оптимизация" расходов касается не только социальной сферы, но и сферы общественной безопасности. Тысячи карателей могут быть брошены на улицы для разгона нескольких сот протестующих, сотни и тысячи следователей работают над идентификацией каждого участника протестов, но никакие камеры, СОРМы и "пакеты Яровой" не в состоянии предотвратить вооруженное нападение на школу. Все алгоритмы поиска "экстремистов" и "террористов" не обращают ни малейшего внимания на высказывания будущих стрелков в Сети. Они ведь не злоумышляют против режима, поэтому фильтрам, тралящим интернет на поиск ключевых слов и фраз, неинтересны.

Власть даже в некотором смысле заинтересована в шутингах и бытовом и уличном насилии – это стравливает пар недовольства общей и локальной ситуацией. Поэтому льются крокодиловы слезы по убитым, но реально ничего делаться не будет. А зачем, если всё идёт как надо?

В этом смысле людоедская политика власти будет продолжаться бесконечно, пока в обществе не возникнет запрос на отказ от идеологии ненависти, вражды и насилия, которую насаждает режим Путина. Проблема не в психических отклонениях конкретного отморозка, а в том, что эти отклонения сделаны нормой. Или по крайней мере, активно делаются всеми действиями режима.

Пока в обществе не сложится консенсус по вопросу: "Жизни людей важны" и не просто "важны", а "важнее всего" – включая и ненасытные глотки путинских дружков – до тех пор эти убийства и насилие будут продолжаться. Не думаю, что это все можно толковать как-то иначе.

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