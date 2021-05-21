Валентин Юдашкин создаст униформу полевых капелланов РПЦ

Минобороны России поручило модельеру Валентину Юдашкину разработать униформу полевых капелланов и боевых священников РПЦ, которые поступят в распоряжение военных частей в 2022 году.

Помимо летней и зимней полевых ряс, модельер создаст дизайн многофункционального боевого кадила и маскировочного наперсного креста. Цвет формы и её фасон будут отличаться в зависимости от рода войск и ранга священнослужителя.

Так, фельдкураты морской пехоты будут носить синие рясы с крестом в виде якоря, а полевые иеромонахи ракетно-космических войск обзаведутся кадилами в форме ядерных боеголовок.

Оплачивать работу Юдашкина будет Минобороны совместно с РПЦ, а в случае успешного завершения проекта модельеру может быть вручён Орден святого Андрея Первозванного.

– Полевые капелланы США и Китая уже давно имеют свою форму, а российские военные священники до сих пор носят гражданские рясы. Это недопустимо в современной армии, и мы намерены исправить это в кратчайшие сроки. А чтобы нашим федькуратам не стыдно было показаться перед коллегами, мы поручили эту работу лучшему модельеру страны. Уверен, скоро именно на наших батюшек будут равняться передовые армии мира, – заявил фельд-епископ танковых войск Викентий (Жуков).

—