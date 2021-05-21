 

Политолог Макарин: Путин встретится с Зеленским только после переговоров с Байденом

21.05.2021, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне Владимир Зеленский провел пресс-конференцию,
приуроченную второй годовщине пребывания на должности. Глава государства сделал немало громких заявлений. Например, лидер Незалежной раскритиковал Францию и Германию, которые якобы стали слабее давить на Россию, а также президента США Джо Байдена, беспокоясь, что он может отказаться от санкций против “Северного потока-2”.

Во время пресс-конференции Зеленского несколько раз спросили о том, что он думает о российском лидере Владимире Путине. Президент Украины отказался давать ему характеристику, посчитав, что для этого необходимо подбирать выражения. По мнению политолога Алексея Макарина, выступление лидера Незалежной внушает оптимизм относительно его встречи с российским коллегой.

Однако эксперт считает, что Путин не станет встречаться с Зеленским до переговоров с Байденом. Мол, в Кремле считают Украину зависимой от США, поэтому не видят смысла сначала общаться с Владимиром Александровичем.

“Если у Путина и Байдена получится продуктивно обсудить Украину, затем президент России проведет переговоры с Зеленским, чтобы закрепить достигнутые соглашения”, – считает Макарин.

Однако встреча президентов Украины и России может не состояться, если Путин и Байден лишь очертят друг другу “красные линии”, отметил политолог. Да и при положительном развитии событий главы государств, по мнению эксперта, не встретятся лицом к лицу. Мол, они пообщаются в онлайн-режиме, чтобы “не перегружать переговоры смыслами”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Мнение: Крым давай!

27.04 / Что будет, если ежедневно употреблять макароны

13.03 / Во Франции школьница призналась в клевете на учителя

31.08 / Змея заползла в рот спящей россиянке

21.11 / Ученые заявили о молекуле, способной блокировать коронавирус

19.12 / Рита Дакота пожаловалась на резкое падение доходов в 2020 году

09.09 / Мнение: «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

29.09 / В Москве объявили домашний и удаленный режимы из-за нового пика заболеваемости COVID-19

12.08 / Тело пропавшего в Забайкалье восьмилетнего ребенка обнаружили в озере

05.01 / Названы шесть продуктов для крепкого иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика