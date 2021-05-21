Мнение: Евреи умнее москвичей?

— Если бы физкультура была полезной, у нас в каждом дворе, на каждой перекладине подтягивались бы по три еврея… – сказал мне давным-давно один мой приятель-еврей, доказывая, что от физкультуры нет никакой пользы, кроме вреда…

Вспомнились эти слова старинного приятеля, когда прочитал, что мэр столицы Сергей Собянин недоумевает, почему москвичи не спешат вакцинироваться от ковида. Из 12 млн жителей города прививку от коронавируса сделали всего 1,3 млн человек.

«Обидно: мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. […] Мы продолжаем болеть, продолжают умирать люди. Но они не хотят прививаться. … В поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли отовариться в магазинах, лишь бы прививку сделали! Но никого нет» — заявил Собянин.

А в Израиле уже 75% жителей старше 16 лет сделали прививку.

Это потому что евреи умнее москвичей? Быстрее сообразили, что быть привитым – это куда лучше, чем не прививаться и ждать, когда к тебе подкрадется ковид ?

Фотография отсюда

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