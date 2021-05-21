 

Мнение: Евреи умнее москвичей?

21.05.2021, 19:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

— Если бы физкультура была полезной, у нас в каждом дворе, на каждой перекладине подтягивались бы по три еврея… –  сказал мне давным-давно один мой приятель-еврей, доказывая, что от физкультуры нет никакой пользы, кроме вреда…

Вспомнились эти слова старинного приятеля, когда прочитал, что мэр столицы Сергей Собянин недоумевает, почему москвичи не спешат вакцинироваться от ковида. Из 12 млн жителей города прививку от коронавируса сделали всего 1,3 млн человек.

«Обидно: мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. […] Мы продолжаем болеть, продолжают умирать люди. Но они не хотят прививаться. … В поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли отовариться в магазинах, лишь бы прививку сделали! Но никого нет» — заявил Собянин.

А в Израиле уже 75% жителей старше 16 лет сделали прививку.

Это потому что евреи умнее москвичей? Быстрее сообразили, что быть привитым – это куда лучше, чем не прививаться и ждать, когда к тебе подкрадется ковид ?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Три года с момента операции “Дамасская сталь”: как удалось спасти сирийскую столицу

04.09 / Япония создаст корабли с защитой от баллистических ракет

06.02 / Теледоктор Мясников объяснил, почему нельзя заменять сахар на фруктозу

09.03 / В Томске мужчина получил срок, заявив об угоне в попытках скрыть “пьяное” ДТП

28.09 / Мнение: Потери азербайджанской армии в Карабахе

07.08 / Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала архивную фотографию с братом

04.01 / Новый мужик Полины Гагариной! – Личное мнение

04.07 / В Apple намерены сделать из iPhone полноценную замену паспорту

28.06 / Мнение: Почему Лена Миро включила дуру?

20.10 / В России введут обязательную регистрацию и налог на Wi-Fi роутеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика