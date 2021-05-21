Второй полуфинал “Евровидения”: подопечная Филиппа Киркорова и другие финалисты конкурса

Минувшим вечером, 20 мая, в Роттердаме состоялся второй полуфинал “Евровидения”. По результатам зрительского голосования к первой десятке финалистов, в том числе к российской конкурсантке Маниже, присоединились еще десять исполнителей. Так, в следующий тур смогли пройти представители Албании, Болгарии, Греции, Исландии, Португалии, Молдовы, Сан-Марино, Сербии, Финляндии и Швейцарии.

Свое место в финале завоевала и представительница Молдовы, подопечная Филиппа Киркорова – Наталья Гордиенко. Кстати, еще до второго выступления она вошла в историю вокального конкурса, взяв самую длинную ноту среди участников “Евровидения” – 17 секунд.

Не обошлось и без инцидентов: так, сразу двое артистов заболели коронавирусом. Первый – вокалист исландской группы был изолирован в гостинице накануне выступления. Другие участники коллектива также не смогли выступить, так как могли заразиться от своего коллеги. Организаторы “Евровидения” разрешили показать во время шоу видеозапись с генеральной репетиции, и этого оказалось достаточно, чтобы завоевать достаточное количество голосов и пройти в финал.

Положительный тест на COVID-19 получил и победитель прошлого “Евровидения” Дункан Лоуренс. Певец должен был выступить со своим новым произведением в эту субботу, но не сможет к разочарованию тысяч соотечественников.

Напомним, позавчера в Роттердаме стартовал вокально-музыкальный конкурс “Евровидение”. Нидерланды ждали этого два года – в прошлом году шоу отменили из-за опасности распространения коронавируса. В первом полуфинале приняли участие конкурсанты из 16 стран, в том числе из России. Манижа выступила третьей и, судя по овациям зрителей, покорила европейскую публику. В конце вечера в ходе зрительского онлайн-голосования из них в финал были отобраны всего 10 артистов и коллективов, по совпадению, Манижа в список попала тоже третьей (однако список был составлен в случайном порядке, чтобы сохранить интригу и не называть заранее фаворитов конкурса).

За первые сутки видео с выступлением Манижи Сангин с песней Russian Woman, опубликованное на официальном YouTube-канале “Евровидения”, набрало 4 миллиона просмотров. Сейчас видео занимает первую строчку в рейтинге трендов российского YouTube. Финал состоится в субботу, 22 мая.