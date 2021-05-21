«Никого нет, обидно»

Собянин пожаловался на низкие темпы вакцинации в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал о низких темпах вакцинации в столице по сравнению с Европой. Всего 1,3 млн из 12 млн жителей города сделали прививку от коронавируса, рассказал он на встрече с активистами.

«Обидно: мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. […] Мы продолжаем болеть, продолжают умирать люди. Но они не хотят прививаться. Если в Европе по полторы-две тысячи евро прививка стоит, у нас бесплатно же! В поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли отовариться в магазинах, лишь бы прививку сделали! Но никого нет», — пояснил Собянин.

Столичный градоначальник напомнил, что Москва была первым крупным городом в мире, объявившим массовую вакцинацию. «И что? А процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, иногда в разы», — пожаловался он.

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Накануне «Медуза»* со ссылкой на источники в городском правительстве рассказала, что в столице фактически остановился процесс вакцинации граждан. По данным издания, чтобы привить 60% населения Москвы такими темпами, потребуются годы.

Массовая вакцинация началась по всей РФ в январе. РФ стала первой страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — препарат «Спутник V». Также Минздрав РФ зарегистрировал препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Всего с начала пандемии в РФ было официально зафиксировано 4,9 миллиона заболевших.

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