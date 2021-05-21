Обзор первого привода Acura TLX Type S 2021 года: ваша уверенность в себе

Вердикт

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Acura сняла с производства заводскую табличку Type S в США в 2008 году с уходом TL. Но с обновленной линейкой и шикарным новым седаном прозвище производительности возвращается в виде Acura TLX Type S 2021 года. Вскоре мы даже увидим варианты производительности внедорожников MDX и RDX.

Acura была настолько уверена в возвращении Type S, что компания отвезла нас в Монтерей, штат Калифорния, а точнее, в Weathertech Raceway Laguna Seca и близлежащие дороги. Это одна из самых сложных трасс в Северной Америке, озаглавленная ужасным «Штопором», трехэтажным слепым спуском в вершину подъема, который доводит автомобили до предела своих возможностей.

TLX Type S — не гоночный автомобиль, но, по крайней мере, на бумаге, у него есть достойные похвалы за высокие характеристики, чтобы справиться с этой задачей. Новый V6 с турбонаддувом находится под капотом, адаптивная подвеска находится под ним, а некоторые дополнительные спортивные обновления усеяны экстерьером, так что TLX, по крайней мере, будет выглядеть, пока хорошо движется по штопору.

Вердикт автомобиля относится только к его собственному сегменту, а не рынку новых автомобилей в целом. Чтобы узнать больше о том, как Motor1.com оценивает автомобили, щелкните здесь.

Жирный в золоте

Инженеры Acura заявили, что TLX Type S «должен отличаться со всех сторон» — и в этом дело. Дизайнеры выкинули из окна все тонкости, начиная с краски; новый золотой оттенок Tiger Eye абсолютно великолепен лично. Эксклюзивный цвет Type S обтекает фирменную решетку Diamond Pentagon, дополненную новой сеткой, которая обеспечивает на 10 процентов лучший приток воздуха к двигателю. Вдобавок ко всему, затемненные крышки зеркал, блестящий черный спойлер (с опцией из углеродного волокна) и тонированные задние фонари завершают агрессивный вид.

Покупатели получают выбор из двух 20-дюймовых колесных дисков, обернутых вокруг четырехпоршневых тормозов Brembo: более загруженная 10-спицевая установка входит в стандартную комплектацию всесезонной Pirelli, а более чистые пятиспицевые колеса получают более липкую летнюю резину Pirelli. Мы предпочитаем внешний вид последнего и использовали его исключительно в наших уличных и трековых тестах.

Кроме того, пропорции этого автомобиля чертовски почти идеальны с визуальной точки зрения. Ключевые элементы, перенесенные из базового TLX, такие как длинный капот и задняя часть в стиле фастбэк, выглядят еще четче с новыми колесами и дополнительными спортивными элементами. Кроме того, TLX Type S шире, чем что-либо еще в этом классе, до 75,2 дюйма, что придает ему агрессивную позицию.

Однако внутри TLX Type S почти ничего не говорится, он кричит «спортивный», как и смелая внешность. Вы можете получить некоторые акценты из углеродного волокна, уникальный цвет Orchid, позаимствованный у NSX, и прозвище «Type S», вышитое на подголовниках. Но это все. Остальная часть салона — это, по сути, чистый переход от традиционного TLX.

Трек протестирован

С технической точки зрения новый 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом от Type S просто потрясающий. Этот силовой агрегат, произведенный в Анне, штат Огайо, недалеко от того места, где компания собирает NSX, оснащен спеченными главными крышками на шести болтах, которые обеспечивают жесткость блока, кованым коленчатым валом и шатунами, и впервые в автомобилях Acura. продукт, регулируемое управление цилиндром в паре с турбонагнетателем с двойной спиралью.

Конечный результат всей этой потрясающей инженерии — ждать его — 355 лошадиных сил и 354 фунт-фут на всех четырех колесах. Да, это немного по сравнению с конкурентами; BMW M340i, Genesis G70 3.3T, Mercedes-AMG C43 и даже Infiniti Q50 Red Sport по сравнению с ними обладают большей мощностью. Только Audi S4 менее мощный — 349 лошадиных сил.

И когда мы проезжаем по передней прямой Laguna Seca, совершенно очевидно, что Type S может потреблять больше мощности. Крутящий момент достигает максимума при 1400 об / мин — быстрее, чем любая альтернатива, — но все равно кажется недостаточным. Хотя Acura не будет публиковать официальное время 60 для Type S, мой тестовый динамометрический стенд говорит мне, что большинство его конкурентов будут быстрее на том же участке трассы.







Резко притормаживаю на первом повороте, и Type S также демонстрирует некоторую необычную беглость. Тормоза Brembo с четырьмя поршнями в сочетании с тормозной системой «электро-сервопривод» в стиле NSX, более известной как тормоз по проводам, слишком притягательны. И эта резкость заставляет машину чувствовать себя неловко на скорости, усугубляемой чрезмерно усиленным рулевым управлением и рулевым колесом с толстым ободом, которое не очень хорошо переносит тротуар на кончики ваших пальцев даже в самом агрессивном режиме Sport Plus (эксклюзивный к типу S).

Но TLX Type S действительно оправдывает себя в другом месте, поскольку мы сильнее забиваем его на бэкэнде трека. Этот V6 обеспечивает легкий, без задержек, линейный поток мощности в любое время, даже если его недостаточно, в то время как дроссельная заслонка сообщает вам, что именно делает автомобиль, а это означает, что TLX легко вывести из строя. повороты без возможности избыточной поворачиваемости. Подвеска тоже очень хороша, особенно на самой сложной части трассы. TLX Type S скользит по печально известному штопору, даже не пожимая плечами, безупречно перемещая свой вес из стороны в сторону.

TLX Type S скользит по печально известному штопору, даже не пожимая плечами, безупречно перемещая свой вес из стороны в сторону.

И уровень сцепления с дорогой у этого автомобиля невероятный, почти имитирующий способности его старшего брата, NSX. Система SH-AWD и дополнительные летние шины Pirelli удерживают Type S устойчивым даже в самых сложных поворотах, чему способствует усовершенствованная система векторизации крутящего момента для предотвращения скольжения, которая пригодится на длинной подметальной машине Laguna.

После нескольких быстрых кругов на TLX Type S этот автомобиль доказал, что обладает хорошими навыками на трассе, хотя есть некоторые особенности, которые можно было бы выделить еще больше, если предположить, что Acura хочет превратить TLX в настоящий ужас на треке. Но когда мы отправились в путь, все изменилось.

Street Tuned

Хотя TLX Type S чувствовал себя немного недостаточно мощным для такой большой трассы, этот V6 обеспечивает много шума для спортивной езды по дороге с маслянистой плавностью, которую вы не найдете у его конкурентов. Этот сверхнизкий пик в 1400 об / мин поддерживает вплоть до 5000, и этот двигатель демонстрирует впечатляющую плавность во всем. Даже выше в диапазоне, когда мы торопливо продвигали TLX по крутым склонам, двигатель никогда не боролся, всегда обеспечивая плавный поток мощности.

10-ступенчатая автоматическая коробка передач одинаково точна и всегда быстро переключается, но особенно в агрессивном режиме движения Sport Plus. Но, как и во многих режимах Sport Plus, сочетание слишком активной трансмиссии и обидчивой дроссельной заслонки делает его агрессивным для повседневного вождения — Sport кажется идеальным компромиссом.

А когда дороги стали извилистыми, впечатляющая маневренность, которую мы испытывали на трассе, сохраняется. Новые стабилизаторы поперечной устойчивости, жесткость пружины на 40 процентов более жесткая и жесткость на кручение на 13 процентов обеспечили абсолютно ровные движения даже в самых сложных поворотах. Acura почти полностью устранила крен кузова базового TLX.







Очевидно, что Acura сначала настраивала TLX Type S для дороги, а затем — на трассе. И это нормально. В любом случае, Laguna Seca, возможно, была слишком сложной задачей для автомобиля со средней мощностью и тонкой настройкой характеристик, но дороги вокруг Монтерея и Пеббл-Бич оказались идеальным местом для этой Acura.

И когда вы его не забиваете, TLX Type S ездит как TLX. Установите селектор режима движения на нормальный режим, и вы, возможно, не сможете отличить эту версию от ее базового брата, пока не нажмете ногу на дроссельную заслонку. Добавление системы активной вибрации, которая помогает нейтрализовать вибрацию двигателя и шасси, дает заметную разницу при простом использовании.

И почти все те же удобства и комфорт, что и базовый TLX. 10,2-дюймовый сенсорный экран украшает приборную панель, управляемую интерфейсом TrueTouchpad бренда, а аудиосистема премиум-класса ELS с 17 динамиками входит в стандартную комплектацию. Также в стандартную комплектацию входят AcuraWatch, самый передовой комплект активной безопасности бренда. Он сочетает в себе мониторинг лобового столкновения, автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и помощь в пробке.

Достойны имени?

Таким образом, всего за несколько часов за рулем трудно однозначно сказать, что этот автомобиль оправдывает возложенные на него ожидания. Если рассматривать чисто по цене, TLX действительно подрывает большинство альтернатив с запрашиваемой рекомендованной розничной ценой всего 52 300 долларов (не включая 1025 долларов сборов за пункт назначения) — так что это хорошее начало. Цена BMW M340i начинается с 54 700 долларов, Mercedes-AMG C43 стоит 56 500 долларов, и даже Infiniti Q50 Red Sport стоит 55 850 долларов. TLX Type S с опцией высокопроизводительных колес и летней резиной (как проверено) стоит 53 100 долларов.

Однако с точки зрения общей производительности Acura полностью уверена в новом TLX Type S. Тот факт, что они разрешили нам ездить на нем на Laguna Seca, является достаточным доказательством. И хотя это, возможно, не самый ориентированный на трек вариант — есть возможности для улучшений в нескольких областях, которые могут сделать его более функциональным, — он отлично справляется с дорожными характеристиками. Эта машина удобная, быстрая и чрезвычайно компетентная, как и большинство предшествующих моделей Type S, и показала многообещающие в этом первоначальном впечатлении. Нам не терпится провести с ним больше времени.