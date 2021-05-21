Пандемический палео: своенравный череп, домашний анализ ископаемых, впервые для антарктических амфибий

Палеонтологам пришлось приспосабливаться, чтобы оставаться в безопасности во время пандемии COVID-19. Многим пришлось отложить раскопки окаменелостей, временно закрыть музеи и обучить следующее поколение искателей окаменелостей виртуально, а не лично.

Но по крайней мере часть шоу может продолжаться во время пандемии — с некоторыми существенными изменениями.

«Для палеонтологов поиск окаменелостей в полевых условиях — это то, с чего начинается сбор данных, но на этом он не заканчивается», — сказал Кристиан Сидор, профессор биологии Вашингтонского университета и куратор палеонтологии позвоночных в Музее естественной истории Берка. И культура. «После того, как вы соберете окаменелости, вы должны принести их в лабораторию, очистить их и посмотреть, что вы нашли».

Среди других адаптаций во время пандемии Сидор и его коллеги из UW потратили больше времени на очистку, подготовку и анализ окаменелостей, раскопанных до пандемии, а также на борьбу с новыми проблемами, связанными с пандемией, такими как неуместная отправка незаменимых образцов.

Недавний триумф команды Сидора явился результатом проведенного под руководством постдокторского исследователя Университета штата Вашингтон Брайана Джи анализа окаменелостей Micropholis stowi, амфибии размером с саламандру, которая жила в раннем триасе, вскоре после крупнейшего на Земле массового вымирания примерно через 252 миллиона лет. назад, в конце пермского периода. Микрофолис — это темноспондил, группа вымерших земноводных, известная по ископаемым месторождениям по всему миру. В статье, опубликованной 21 мая в Журнал палеонтологии позвоночныхДжи и Сидор сообщают о первом появлении микрофолиса в древней Антарктиде.

«Раньше Micropholis был известен только по южноафриканским образцам», — сказал Джи. «Такая изоляция считалась довольно типичной для земноводных Южного полушария в раннем триасе. В каждом регионе — Южной Африке, Мадагаскаре, Антарктиде, Австралии — будет свой собственный набор видов земноводных. Теперь мы видим, что Микрофолис был более распространены, чем считалось ранее ».

По словам Джи, из более чем 30 амфибий раннего триаса в Южном полушарии Микрофолис сейчас является вторым из более чем одного региона. Это удивительно с учетом географии Земли. В раннем триасе большинство континентов Земли были соединены в один большой массив суши — Пангею. Такие места, как Южная Африка и Антарктида, не были так далеко друг от друга, как сегодня, и, возможно, имели схожий климат. Некоторые ученые предполагают, что в этих близко расположенных регионах могут быть обитатели различных видов земноводных в результате массового вымирания в конце пермского периода.

«Было высказано предположение, что в раннем триасе были только небольшие популяции выживших и низкое перемещение видов, что могло бы объяснить эти региональные различия», — сказал Джи.

Обнаружение Micropholis в двух регионах может указывать на то, что этот вид был «универсалом» — адаптировался ко многим типам окружающей среды — и мог легко распространиться после массового вымирания.