 

Каждый четвертый россиянин продает подержанный смартфон через соцсеть

21.05.2021, 19:20, Новости дня
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Социальные сети становятся отличными бизнес-площадками, когда нудно реализовать бывший в употреблении гаджет. По данным статистики, примерно каждый четвертый житель Российской Федерации может удачно продать старый смартфон, создав соответствующую публикацию во «ВКонтакте» или другой отечественной социальной сети.

Общение в Интернете напрямую вообще приносит отличные дивиденды, говорят эксперты. Оно решает множество проблем, в том числе и дает ответ на вопрос, куда девать старый, но еще рабочий мобильник после того, как был куплен новый.

После проведенного исследования также стало известно, что примерно каждый пятый россиянин приобретал подержанные смартфоны через соцсети, получая нормально работающее устройство по низкой цене.



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