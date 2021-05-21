 

WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами

21.05.2021, 19:12, Разное
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В WhatsApp появится уникальная функция, которая позволит эффективно управлять чатами. После того, как репутация сервиса испортилась на фоне пересмотра политики конфиденциальности, мессенджер нуждается во «втором дыхании».
В скором времени пользователи WhatsApp могу получить возможность переносить имеющиеся чаты с одного номера телефона на другой. На сегодняшний день для восстановления диалогов из бэкапа, на новом девайсе должна стоять прежняя SIM-карта. К тому же важным является операционная система, которая не может меняться. К тестированию готовится перенос данных с Android на iOS и назад, но пока официальных данных об этом нет.

В ближайшее время у пользователей будет возможность перевода информации на другой номер. Процесс можно начать, если к аккаунту привязывается новый девайс. Отмечается, что будут перенесены не только чаты, но и медиафайлы, пересылаемые ране между пользователями

Источник: 3dnews.ru



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