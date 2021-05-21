Похудевшая Лариса Долина упрекнула Аниту Цой в чревоугодии

Заметно похудевшая певица Лариса Долина обвинила коллегу по цеху Аниту Цой в чревоугодии. Знаменитость убеждена, что нужно уметь себя ограничивать, чтобы хорошо выглядеть.

Певица Анита Цой посетила вместе с Долиной столовую для студентов с Московском Государственном институте культуры. Во время обеда последняя выпила только стакан воды, заявив, что придерживается индивидуального плана питания. Сила воли знаменитости поразила Аниту Цой.

Анита Цой вместе со своей командой провела бесплатный мастер-класс для студентов. Ее пригласила Лариса Долина, которая заведует кафедрой эстрадно-джазового вокала. После завершения мероприятия Цой решила пообедать в столовой, взяв котлеты с рисом и салат. Она признала, что в учебном заведении отлично кормят. Артистка поитересовалась у Долиной, неужели ей совсем не хочется съесть.

Сейчас Лариса Долина употребляет пищу по часам, к тому же ее она привозит с собой. За счет соблюдения индивидуального плана питания артистка стала весить 55 килограммов. За короктий период времени она сменила одежду в гардеробе на 46-й размер. Похудение Долиной поразило не только фанатов, но и коллег по цеху.