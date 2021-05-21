 

“Всем надоела”: Критик Соседов назвал Аллу Пугачеву “горькой редькой”

21.05.2021, 19:12, Разное
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Музыкальный критик Сергей Соседов в ходе очередного интервью в негативном ключе высказался об Алле Пугачевой. По его словам, Примадонна уже всем надоела. Соседов не понимает, почему уже больше месяца весь отечественный шоу-бизнес обсуждает ссору артистки с Филиппом Киркоровым.
Впервые за долгие годы Алла Пугачева и Филипп Киркоров не поздравили друг друга с днем рождения. Король отечественной эстрады и вовсе выходит из себя, когда журналисты то и дело задают ему вопросы о бывшей супруге. Соседов объяснил, с чем связана такая реакция Киркорова. По его словам, Алла Пугачева просто всем надоела. Представители СМИ просто издеваются над Киркоровым, когда спрашивают о Примадонне. Сам же Соседов подобные вопросы воспринимает каксамую настоящую издевку.

Музыкальный критик развеял слухи о том, что он пиарится на имени Аллы Борисовны. Ему не нужна такая популярность. Интерес к Примадонне в последнее время специально подогревается, чтобы о ней не забыли. Сам же Соседов не слушает композиции Пугачевой, поскольку она ему не интересна. Критику даже не хочется знать о ее существовании.

Сергей Соседов не исключил, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров поссорились на любовной почве. Возможно, Максим Галкин запретил жене общаться с поп-королем.



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