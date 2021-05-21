Шойгу заявил, что Россия начала серийное производство боевых роботов

По его словам, в РФ началось серийное производство боевых роботов.

“Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать”, – отметил министр.

Он также сказал, что у вооруженных сил РФ есть гиперзвуковое оружие, которого нет ни у одной страны в мире.

“Сегодня “Авангарды” заступили на боевое дежурство. Продолжается поступление. А ракета “Циркон” морского базирования тоже гиперзвуковая. Для того, чтобы достичь гиперзвука, надо было сделать очень-очень много”, – заявил он.

По информации Шойгу, у России есть разработки, которые в перспективе можно применять как в военной, так и в гражданской сфере.

Контекст:

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, “не имеющий мировых аналогов”, получил название “Кинжал” и с 1 декабря 2017 года приступил “к несению опытно-боевого дежурства”. Также, по словам главы Кремля, началось серийное производство нового ракетного комплекса “Авангард” и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты “Сармат”, которую оснастят “широким спектром ядерных боеприпасов”. Президент РФ рассказал и о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и “практически неограниченной дальностью полета”.

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

Российские военные планируют “в установленные сроки поставить комплекс “Авангард” на вооружение” ракетных войск РФ, сообщили в Кремле 26 декабря 2018 года.

В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Тогдашний пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечала, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года.

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