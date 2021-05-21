 

В Харьковской области пострадавший в ДТП ударил врача и медсестру, требуя первоочередного оказания медпомощи – полиция

21.05.2021, 19:10, Новости дня
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Инцидент произошел в ночь на пятницу.

Мужчина, который пострадал в ДТП на мотоцикле, обратился к медикам с травмой ноги. В больницу его привез брат.

“В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они потребовали первоочередного внимания к себе. Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения, вели себя крайне агрессивно. Пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок. После чего нападающий в сопровождении двух мужчин покинули медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

26-летнего мужчину разыскали полицейские. Правоохранители сообщили, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти исследование с помощью алкотестера, но тот отказался.

В отношении водителя мотоцикла полиция составила админпротокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), ч. 4 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имело соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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