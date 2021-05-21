Пономарев: Даже когда Путин уйдет, у Навального или Ходорковского не будет шансов. Русские ненавидят всех либералов

Нового Путина не может быть. Путинизм – совершенно особенное явление, искусственно созданное российскими “либералами” 1990-х годов. Мы видим, что Путин никогда не поднимался по лестнице к власти в России. Он никогда не участвовал в открытых и конкурентных выборах. Семья Ельциных просто “подобрала” его для защиты своих богатств, для защиты созданного ими дикого капитализма 1990-х годов. И он справился с поставленной задачей. Ему удалось не просто сохранить, а приумножить капитал богатейших семей российской элиты.

Да, он задавил одного из них – господина Ходорковского (это было сделано потому, что Ходорковский отказался играть по правилам Путина). В то время как другие, которые были готовы к такой игре, значительно приумножили свои богатства. Так что, к сожалению, Путин был хорошим выбором для этой задачи.

Но кто бы ни мог стать его преемником – очевидно, что Путин попытается сделать так, чтобы кто-то из его банды пришел на его место. Вся система, которую он построил, создана по принципу, что он паук, который сидит посреди сети в качестве универсального арбитра для каждого конфликта, который происходит в системе. Он балансир. Он и сдержки, и противовесы одновременно. Без него в России нет институтов, у нас нет даже института президента. Как это показала роль господина Медведева.

Власть не в руках президента. Власть не у парламента, власть не у правительства. Власть в руках Путина. И как только Путин как физическое лицо выйдет из строя – борьба между всеми остальными людьми внутри системы неизбежна. Победит ли один из них? Это вполне вероятно, но я полагаю, что, если это произойдет, одержит победу самая мрачная, самая безжалостная, самая жестокая личность. Если эта борьба потерпит неудачу – я думаю, что страна просто начнет разваливаться. Тогда я боюсь, что двери откроются для кого-то вроде Стрелкова (Гиркина), который сильно популяризировался в последние годы в российских государственных СМИ в результате войны на Донбассе с Украиной, или каких-то других подобных ему полевых командиров, которые жестоки, решительны, готовы на все и хотят воевать.

Боюсь, что это наиболее очевидный выбор, который мы видим прямо сейчас. Я не говорю, что я настолько пессимистичен и что у меня нет третьего варианта. Я лишь на 100% уверен, что у господина Навального, господина Ходорковского, или других деятелей либерального лагеря нет шансов. Русские ненавидят всех либералов. Но мы можем стать свидетелями появления нового поколения лидеров, левых или националистов. Которые возьмутся неоткуда, будут новичками в политике, и на которых не будет крови в Украине.

При этом эти лидеры могут быть достаточно прогрессивными, чтобы вести страну в более интернационалистическом, антиимпериалистическом и прозападном направлении? Конечно, этот выход не гарантируется, и нам нужно над этим работать.

Источник: rusmonitor.com

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