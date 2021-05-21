 

Крымчанина Яцкина “суд” приговорил к 11 годам лишения свободы за “госизмену”

21.05.2021, 19:10, Новости дня
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Яцкин приговорен к 11 годам колонии строгого режима с ограничением в один год.

Все заседания “суда” проходили в закрытом режиме. 

Контекст:

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор “Лефортово”. О его аресте стало известно только в декабре 2019 года. Его обвиняли в “государственной измене в форме шпионажа”. По версии российских следователей, он собирал в оккупированном Крыму и передавал властям Украины сведения, якобы составляющие государственную тайну РФ.

На запрос “Крым.Реалии” в СБУ сообщали, что Яцкин с ними не сотрудничал.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Яцкина политзаключенным. Как сообщали в “Мемориале”, Яцкин имеет украинское гражданство. Также у него есть российский паспорт.

Россия оккупировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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