Мнение: “Турист”. Первый российский фильм про ЧВК

"Американцы воюют за демократию, а мы – за справедливость" (с) "Турист"

Посмотрел первый отечественный фильм про ЧВК под названием "Турист".

Фильм снят в жанре актуальной политической конъюнктуры по мотивам событий, которые произошли совсем недавно и призваны подкрепить политическую позицию страны по рассматриваемым вопросам по принципу – то, что мы там делаем, это хорошо. То, что делают там наши оппоненты – плохо.

В самой политической конъюнктуре как таковой ничего плохого нет (все это снимали, снимают и будут снимать), скорее ее можно делить на качественную и некачественную.

Как пример качественной, можно привести американскую "Родину", которая удачно паразитировала на политическом актуале и протянула аж 8 сезонов. Из наших неплохим получился "Балканский рубеж". Из китайских – "Операция Красное море".

Если же брать примеры плохого конъюнктурного кино, то это это например наш "Крым", американо-грузинский "5 дней в августе" или американская же "Кавалерия".

"Турист" фактически легализует на большой экране тему ЧВК, которых формально в РФ не существует, но которые уже давно катаются по жарким странам решая различные около-государственные задачи в тех случаях, когда государство не заинтересовано светиться открыто или же отдает некоторые задачи на аутсорс.

В данном случае речь идет о ЦАР, где ЧВК дополняют регулярных военных советников и занимаются обучением местных вояк вопросам точного метания камбули в боевиков "Анти-балака", "Селека" и прочих бармалеев, которые шатает местную "стабильность" и "вертикаль власти".

В ЦАР Россия вернулась относительно недавно, уверенно потеснив там Францию, чье недовольство подобными реалиями косвенно отражено в фильме. Собственно, козни против текущих властей в ЦАР, это отчасти желание Франции вернуть все взад, когда именно Париж доминировал в этой стране, до того, как РФ отжала у Франции часть ее сферы влияния.

Собственно, фабула кино простая – есть удобный для России (и Китая) президент ЦАР, которому скоро на выборы, которые должны закрепить позиции РФ в ЦАР. Есть желание оппонентов РФ посадить в ЦАР другого президента, при помощи местных боевиков и наемников из Чада.

Под выборы организуется замес с целью срыва выборов и захвата столицы. ЧВК этой деятельности препятствуют, помогая местным военным удержать ситуацию. В конце концов "правильный" президент побеждает на выборах, что гарантирует стабильность позиций РФ в ЦАР на ближайшие годы.

Сюжет в духе прошлой Холодной войны, разве что без противостояния социализма и капитализма. Кроме того, история не выдуманная и весь сюжет фильма вы могли в прошлом году наблюдать в новостях или публикациях блога посвященных африканским похождениям ЧВК (помимо ЦАР, был еще Судан, Ливия, Мозамбик…)



А вот и киношный образ вездесущего полковника Уткина ака "Вагнер".



Известная фотография с кремлевского приема.

Зрителю предлагается легкое погружение в мир отечественных ЧВКшников глазами "первохода", бывшего полицейского ставшего жертвой махинаций с наркотиками. Сначала он плохо понимает куда попал и что происходит, но постепенно втягивается и в конце он уже уверенный боец ЧВК, который отправляется в новую командировку, делая выбор в пользу карьеры "частника" и пренебрегая предложениям идти в МВД и заниматься махинациями с наркотиками. Потому что, как объясняет фильм, ЧВКшники за справедливость. В этом плане фильм предлагает достаточно романтизированный образ "частника", хотя конечно там все несколько сложнее, чем показано в фильме. Но для первого раза, пойдет.

Сами ЧВКшники показаны как умелые профессионалы, которые пытаются превратить местных негров в подобие солдат и сами, когда надо, технично валят как местных боевиков, так и наемников из Чада. В ЦАР оно примерно так и было. Но не на всех ТВД все обстоит настолько гладко – в Сирии и Ливии ЧВКшники несли потери и их подвиги (под той же Пальмирой или Акербатом) как правило остаются за кадром, так как официально их не существует. Но кто темой интересуется, знает, что эти люди вполне реальны, многие из них в свое время воевали добровольцами на Донбассе в 2014-2015 годах, внося свой вклад в создание ДНР и ЛНР. Так что с точки зрения легализации такого явления как ЧВК в общественном сознании, фильм определенно прорывной, даже если тут они и скрываются за термином "инструкторы". Может быть со временем увидим адекватные фильмы про их командировки в Сирию и Ливию.

По технической части.

Картинка достаточно симпатичная, обвес ЧВКшников аутентичен, кадры с ними трудно отличимыми от реальных видео и фотографий из ЦАР – заклепочники будут довольны. Как пишут, это потому, что в фильме снимались реальные ЧВКшники, поэтому вопросы быта и экипировки показаны очень хорошо.

Интерес представляют и кадры самой ЦАР, прямо скажем далеко не самой известной у нас страны. Красивая страна с разрухой и социальным адом. Памятник незабвенному Бокассе показанный в самом начале, как бы намекает, что в этой стране на деле мало что меняется для простого негра.



Незабвенный Бокасса (обвинявшийся в людоедстве) в совхозе "Путь Ильича" под Киевом в СССР 1970-го года.

Собственно, отношения с ЦАР СССР практически не поддерживал как раз с тех времен, когда французы свергли Бокассу.



Бокасса в Ленинграде.



Первый и последний император ЦАР.

Но вернёмся у "Туристу".

Музыка особо не впечатлила. Звуки стрельбы добротные.

Экшн-сцены средние, на уровне среднего сериала про войну на Кавказе. Массовка из негров в фильме есть, но ожидать чего-то впечатляющего от нее заведомо не стоило.

В целом, теперь можно говорить, что ЧВК и закона о ЧВК в России нет, а фильмы про подвиги ЧВК в Африке уже есть. Россия – страна контрастов.

Само кино конечно не является шедевром на все времена – если убрать политический актуал и новизну темы ЧВК в кино, то это средний военный боевик на один раз. Тем не менее, смотреть было достаточно интересно, что для современного российского кино, не частое явление.

Фильм уже появился в свободном доступе. Посмотреть можно тут

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