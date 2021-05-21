Скандалы: Не надо торопить Bellingcat — Пригожин о расследовании про ЧВК «Вагнер»

Западное интернет-издание снова перенесло дату выхода расследования о частной военной компании

К комментарии изданию Live24 российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о причине переноса публикации материала. По мнению бизнесмена, Bellingcat – это организация, которая занимается публикацией фейков на заказ. Пригожин отметил, что подобные материалы за большие деньги заказывают иностранные спецслужбы, заинтересованные в дискредитации РФ.

«Я бы Bellingcat в принципе не называл СМИ. Я бы назвал их финансовой структурой. Прекрасно понимаю, почему ХристоГрозев зациклился на России. Рубль – пока плохо конвертируемая валюта. А вот Эрдоган – красавчик, подкинул ему деньжат, поэтому ни одного расследования про Турцию за всё время так и не вышло», — сообщил предприниматель.

Пригожин считает, что сделать и распространить фейковый инфоповод, превратив любого гражданина РФ в хакера или афериста, довольно просто. В качестве примера бизнесмен привел инцидент с Русланом Нехаевым. СМИ объявили международным преступником обычного человека, который проживал в Брянске и работал во Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина.

«Делается это очень просто: в фотошопе приклеиваются каска и автомат, в Фейсбуке создаётся липовый аккаунт, и как мы видели, обычный педагог из Брянска становится злобным монстром», — рассказал предприниматель.

Комментируя расследование о «ЧВК Вагнера», Пригожин отметил, что нет никакого смысла откладывать публикацию уже готового материала. Реальная причина переноса, по его мнению, состоит в отсутствии доказательств.

«Где вы видели, чтобы публикацию готового расследования переносили много месяцев. У меня немало друзей, которые тесно общаются с Bellingcat. Они сообщают, что Грозев получил кругленькую сумму денег и поручение от своих хозяев в МИ-6 «притянуть …уй к носу» (цитата моего собеседника), то есть создать расследование из ничего. Собственно говоря, чем они сейчас и занимаются, то есть фактура равняется нулю», — иронично отметил бизнесмен.

По словам Пригожина, все же не стоит торопить Bellingcatс публикацией расследования. Он напомнил, что зачастую в материалах западных журналистов появляются «секретные данные от неизвестных», которые автоматически присовокупляют к «доказательной базе».

«К концу лета, я надеюсь, в карманах задержанных в Белоруссии граждан Российской Федерации найдутся миниатюрные атомные бомбы, засушенные человеческие головы, флешки со взломанных серверов Пентагона и целый пакет пионерских значков, которые и стали причиной ареста. Там же будут документы с планами вмешательства в президентские выборы США 2028 года, где схлестнутся Камала Харрис (её, кстати, русские будут поддерживать, ведь она окажется сотрудницей наших спецслужб) и незаконнорожденный сын Трампа – активист BlackLivesMatter», – резюмировал бизнесмен.