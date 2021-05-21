 

По скорости перемен Москва уступает только двум городам мира – Собянин

21.05.2021, 18:48, Разное
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“Все то, что мы делали, – это на пределе скоростей и на пределе возможностей. Мы делаем все, что можем, максимум, что можно выжать из нашего города, из наших возможностей, мы выжимаем”, – сказал Собянин.

По словам мэра, по скорости перемен Москва уступает лишь двум городам. Но Китай – это другой масштаб, страна с огромным населением, напомнил градоначальник. Однако Москва ненамного отстает от тамошних мегаполисов, уверен он.

Необходимо создавать комфортную, человеческую и интересную городскую среду для всех жителей Москвы, подчеркнул Собянин.

Участники марафона поблагодарили градоначальника за преображение Москвы и развитие метро и поделились своими идеями. Например, поступило предложение открыть для студентов журфаков медиацентра для прохождения практики. Собянин пообещал подумать над предложением.

Марафон “Новое Знание” проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Калининграде. За первый день работы мероприятия количество просмотров онлайн-трансляций превысило пять миллионов.



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