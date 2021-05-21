В Туле задержан мужчина, незаконно носивший знаки иностранного агента

В пятницу тульские полицейские остановили для проверки документов жителя города со знаками иностранного агента на груди и спине.

Идентификационной карты иноагента у мужчины при себе не оказалось, и его доставили в отделение. Проведённая в полиции проверка показала, что «агент» фальшивый – Минюст не объявлял 29-летнего Юрия С. иноагентом.

Он не должен носить на одежде нашивки жёлтого цвета с буквами «ИА». Номер постановления о признании физическим лицом – иностранным агентом, нанесённый на его одежду, был вымышленным. Такого постановления никогда не издавалось.

У задержанного взяли письменное объяснение, в котором он признал, что не является иностранным агентом, а нашивки изготовил самостоятельно, чтобы было легче знакомиться с девушками. По его словам, жительницы Тулы проявляли к нему гораздо больше интереса с тех пор, как он начал выдавать себя за иноагента.

– Для доставления гражданина С. в отдел полиции и проведения проверочных мероприятий было задействовано 16 сотрудников полиции. Вместо того, чтобы нести службу, им пришлось возиться с шутником. И это при неблагополучной криминальной обстановке в Туле! Полиция впредь будет жёстко пресекать незаконное использование знаков иностранного агента гражданами, – заявил инспектор по особым поручениям отделения общественных связей УМВД Тульской области майор Сергей Сергейчев.

Никакого штрафа за ношение знаков иностранного агента пока не предусмотрено, поэтому полицейские лишь сделали Юрию строгое предупреждение. Он извинился перед сотрудниками полиции и пообещал более не выдавать себя за иноагента.

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