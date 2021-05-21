 

Мнение: Обиженный экс-депутат и стадо коров

21.05.2021, 18:34, Разное
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Это Гасан Набиев.

Был Гасан Набиев депутатом Волгоградской областной Думы. Состоял в партии «Единая Россия».

Но однажды оскорбил пенсионеров, получающих пенсии в 8 тысяч рублей в месяц, назвав их «тунеядцами» и «алкашами». Мол, те, кто нормально работал, получает куда более достойные пенсии.

Набиева исключили из «Единой России». Лишился он и мандата.

И, похоже, затаил обиду…. И забрал у тех самых «тунеядцев» и «алкашей» стадо коров . Загнал на свой участок и не возвращает.

«Коровы — наши кормилицы. У кого-то одна, у кого-то две, у кого-то три. 22 головы всего — пастух их пасет на земле фермера Аркадия Дудова. Он нам бесплатно предоставляет территорию, чтобы коровы паслись. Около 17 часов Набиев дал команду, приехали две машины, загнали нашу скотину на территорию его хозяйства и не выпускают. Сейчас приехала полиция, участковый. А территория закрытая, даже полицейских долго не пускали», — рассказали жители поселка Степной Волгоградской области.

Коров не успели подоить. Это для коров чревато серьезными последствиями…

В Степной выехал прокурор. Будет разбираться…

Источник: Ирек Муртазин



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