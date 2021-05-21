Светлана Лобода впервые за три года показала лицо младшей дочери

У певица Светланы Лободы сегодня большой праздник. Три года назад в этот день в Америке, в знаменитой звездной клинике Cedars Sinai, где когда-то рожали Мадонна, Ким Кардашьян и Ирина Шейк, артистка во второй раз стала мамой. У Лободы родилась девочка, которую она назвала Тильдой. По случаю дня рождения малышки звезда шоу-бизнеса сделала большой пост в Instagram, собрав серию из ранее не опубликованных фотографий девочки. Последний раз семейными фото Светлана делилась с подписчиками в начале мая.

Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю, – подписала публикацию певица. В числе многих фотографий, Светлана поделилась и снимком, на котором ее дочери чуть меньше месяца. На нем артистка изображена с совсем еще крошечной Тильдой на рукой. Этот снимок – чуть ли не единственный, где лицо малышке повернуто на камеру. Напомним, Лобода тщательно оберегает свою личную жизнь от глаз посторонних. Старшую дочь Евангелину, рожденную в браке с Андреем Царем, которой сейчас уже десять лет, она только недавно начала показывать публике и даже брать с собой на светские мероприятия.

Напомним, во второй раз Светлана Лобода стала мамой в мае 2018 года. Она до седьмого месяца скрывала беременность, продолжала снимать клипы и участвовать в шоу, ездила на гастроли. В Лос-Анджелесе певица родила девочку, которую назвала Тильдой, и уже церез пару недель снова вышла на сцену. До сих пор неизвестно имя отца малышки, а ее лицо Светлана старается не показывать.

Поклонники до сих пор гадают, действительно ли Тилль Линдерманн – отец девочки Тильды, а сама Светлана в интервью HELLO! отвечала уклончиво.

Мне кажется, любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль. Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни.