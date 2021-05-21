Праздник свободы, несмотря ни на что

Как отметят столетие Сахарова. Выбор «Новой».

Фото: Сахаровский центр (включен Минюстом в список иностранных агентов) / Р. Собол

ВЫСТАВКА «САХАРОВ. НОВЫЙ ВЕК» В ГАЛЕРЕЕ «ГРАУНД СОЛЯНКА»

20 мая — 20 июня

Выставка рассказывает о девяти важнейших эпизодах жизни академика Сахарова, иллюстрируя превращение ученого-физика в диссидента и правозащитника. Посетитель пройдет вместе с Сахаровым путь от изучения последствий применения ядерного оружия до драматических событий периода перестройки. Десятая инсталляция посвящена восприятию наследия Сахарова в наше время. Один из экспонатов выставки — видео с записью дискуссии, в которой принимали участие известные эксперты и начинающие исследователи — вчерашние студенты.

«ФЕСТИВАЛЬ СВОБОДЫ. НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» В САХАРОВСКОМ ЦЕНТРЕ (ВКЛЮЧЕН МИНЮСТОМ В СПИСОК ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ)

21 мая, 19.00

Ежегодный фестиваль, который проходит в Сахаровском центре в день рождения академика, в этом году посвящен политзаключенным. «В эти непростые времена нам хочется, чтобы, несмотря ни на что, звучали слова свободы, слова поддержки всем тем, кто в этом сейчас нуждается», — говорится на странице Центра. На вечере выступят Алексей Кортнев, Юлий Гуголев, Лев Рубинштейн, Анатолий Белый, Сергей Гандлевский, Татьяна Щербина, Юрий Шевчук (по видеосвязи), Всеволод Емелин, Александр Филиппенко, Тамара Эйдельман. Онлайн-трансляция — в Facebook и YouTube.

ВЫСТАВКА «ПОСЛЕДНИЙ ГОД. САХАРОВ И МЕМОРИАЛ» В «МЕЖДУНАРОДНОМ МЕМОРИАЛЕ» (ВКЛЮЧЕН МИНЮСТОМ В СПИСОК ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ)

Открыта до 24 мая.

Выставка рассказывает о событиях последнего года жизни Сахарова и его участии в создании «Мемориала». Учредительная конференция общества», на которой Сахаров избирается почетным председателем. Кампания по выдвижению Сахарова на Съезд народных депутатов, его первые выступления на многотысячных митингах, организованных при участии «Мемориала»; борьба за публикацию «Архипелага ГУЛАГ»; создание политической программы будущего развития России; его последняя драматическая речь на Втором съезде народных депутатов; и многотысячное прощание с Сахаровым. В экспозиции использованы архивные документы, фотографии, материалы перестроечной печати из собрания архива, музея и библиотеки Международного Мемориала.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕК АНДРЕЯ САХАРОВА» НА КАНАЛЕ «РОССИЯ–КУЛЬТУРА»

21 мая

20.35 — программа «Больше, чем любовь» — об истории встречи и любви Андрея Сахарова и Елены Боннэр.

21.15 — концерт к 100-летию Сахарова, трансляция из Московского между­народного Дома музыки. Национальный филармонический оркестр РФ и Академический большой хор «Мастера хорового пения» исполнят поэму Шостаковича «Казнь Степана Разина» на слова Евгения Евтушенко, «Симфонические танцы» Рахманинова и другие произведения.

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