Встроенное финансирование поможет заполнить пробел в страховании жизни
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Мельбурн О’Банион
Автор
Мельбурн О’Банион — соучредитель и генеральный директор компании Bestow по цифровому страхованию жизни.
Приблизительно 41 миллион Американцы говорят, что им нужно страхование жизни, но еще не приобрели страховое покрытие. Несмотря на такую осведомленность потребителей, Ассоциация маркетинга и исследований страхования жизни оценивает разрыв в страховом покрытии в 12 триллионов долларов, при этом около 50% миллениалов планируют приобрести страховое покрытие в течение следующего года.
Существует скрытый спрос на страхование жизни, которым в настоящее время не уделяется внимания большая часть индустрии финансовых услуг, и встроенное финансирование может быть решением. Компаниям необходимо рассмотреть продуктовые линейки и партнерские отношения, чтобы расширить рынки, создать новые потоки доходов и обеспечить добавленную стоимость для своих клиентов.
Существует скрытый спрос на страхование жизни, которым в настоящее время не уделяется внимания большая часть индустрии финансовых услуг, и встроенное финансирование может быть решением.
Подключение потребителей к нужным им продуктам через каналы, которые они уже знают и которым доверяют, — это одновременно и огромная возможность получения дохода, и социальное благо, обеспечивающее финансовую устойчивость семей в то время, когда они больше всего в этом нуждаются.
Зачем объединять страхование жизни?
Концепция цифрового объединения финансовых продуктов в пакетное предложение для клиента, конечно, не нова, но она предназначена для сферы страхования жизни.
Встроенные финансы используют технологию и операционную инфраструктуру, чтобы предлагать продукты и услуги через организации, которые могут вообще не быть финансовыми учреждениями. Думайте о встроенных финансах как о покупках по требованию; клиенты выигрывают как от транзакции (покупка финансовой защиты для своих семей), так и от удобства, которое она обеспечивает (с любой платформы, с которой они в настоящее время взаимодействуют).
Подобно тому, как Amazon экономит покупателям 75 часов в год, а страхование жизни позволяет потребителям вернуться в привычное время и улучшить их финансовое состояние.
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