 

Встроенное финансирование поможет заполнить пробел в страховании жизни

21.05.2021, 18:26, Разное
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Мельбурн О’Банион
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Мельбурн О’Банион — соучредитель и генеральный директор компании Bestow по цифровому страхованию жизни.

Приблизительно 41 миллион Американцы говорят, что им нужно страхование жизни, но еще не приобрели страховое покрытие. Несмотря на такую ​​осведомленность потребителей, Ассоциация маркетинга и исследований страхования жизни оценивает разрыв в страховом покрытии в 12 триллионов долларов, при этом около 50% миллениалов планируют приобрести страховое покрытие в течение следующего года.

Существует скрытый спрос на страхование жизни, которым в настоящее время не уделяется внимания большая часть индустрии финансовых услуг, и встроенное финансирование может быть решением. Компаниям необходимо рассмотреть продуктовые линейки и партнерские отношения, чтобы расширить рынки, создать новые потоки доходов и обеспечить добавленную стоимость для своих клиентов.

Существует скрытый спрос на страхование жизни, которым в настоящее время не уделяется внимания большая часть индустрии финансовых услуг, и встроенное финансирование может быть решением.

Подключение потребителей к нужным им продуктам через каналы, которые они уже знают и которым доверяют, — это одновременно и огромная возможность получения дохода, и социальное благо, обеспечивающее финансовую устойчивость семей в то время, когда они больше всего в этом нуждаются.

Зачем объединять страхование жизни?

Концепция цифрового объединения финансовых продуктов в пакетное предложение для клиента, конечно, не нова, но она предназначена для сферы страхования жизни.

Встроенные финансы используют технологию и операционную инфраструктуру, чтобы предлагать продукты и услуги через организации, которые могут вообще не быть финансовыми учреждениями. Думайте о встроенных финансах как о покупках по требованию; клиенты выигрывают как от транзакции (покупка финансовой защиты для своих семей), так и от удобства, которое она обеспечивает (с любой платформы, с которой они в настоящее время взаимодействуют).

Подобно тому, как Amazon экономит покупателям 75 часов в год, а страхование жизни позволяет потребителям вернуться в привычное время и улучшить их финансовое состояние.



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