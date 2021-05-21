 

В Нижегородской области создадут биоразлагаемые полимеры на базе НОЦ

21.05.2021, 18:20, Новости дня
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Создание полимеров, разлагающихся за 18 месяцев вместо сотни лет, станет одним из перспективных проектов развития научно-образовательного центра в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Одним из перспективных проектов является создание полимеров. Использование биоразлагаемых полимеров вместо традиционного пластика снижает степень негативного воздействия на планету. Однако производство таких материалов все еще остается слишком дорогим по сравнению с синтетическими полимерами. В рамках НОЦ мы собираем производственную цепочку создания готового продукта, для этого ведем переговоры о появлении промышленного производства в Нижегородской области, а институт, в свою очередь, выступит разработчиком основного компонента – катализатора», – приводит ТАСС слова Никитина.

Еще одним важным проектом развития является создание производства низковязкого масла-пластификатора, которое добавляют в резиновые изделия, в частности в автомобильные шины. Разработка снижает риск негативного воздействия на здоровье человека из-за мелких частиц шин, образуемых при движении автомобиля.

«Также предполагается локализация лабораторий по доработке продукта на базе Инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». Он станет инфраструктурным воплощением технологического прорыва, обеспеченного представленными проектами»,  – добавил Никитин.

В состав нижегородского НОЦ, который создан в регионе по нацпроекту «Наука», входят 29 организаций-участников. Из них четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. Ключевые направления: интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, экология и ликвидация накопленного экологического ущерба, инновационные производства, компоненты и материалы, передовые цифровые технологии.



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