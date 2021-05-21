Полиция Израиля взяла ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме под контроль

Правоохранительные органы Израиля взяли под контроль ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме. Задержаны 16 человек, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

«В настоящий момент ситуация взята под контроль. Утром полицейские подразделения на Храмовой горе пресекли широкомасштабные беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которым пришлось в ответ применить несмертоносное оружие», – передает его слова РИА «Новости».

Розенфельд добавил, что полиция разрешила покинуть район тысячам людей, которые в беспорядках не принимали участие. «Шестнадцать участников беспорядков на Храмовой горе и в Старом городе задержаны», – сказал он.

Напомним, во пятницу днем на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения между израильской полицией и палестинцами.

Между тем в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.