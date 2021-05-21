 

Полиция Израиля взяла ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме под контроль

21.05.2021, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранительные органы Израиля взяли под контроль ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме. Задержаны 16 человек, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

«В настоящий момент ситуация взята под контроль. Утром полицейские подразделения на Храмовой горе пресекли широкомасштабные беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которым пришлось в ответ применить несмертоносное оружие», – передает его слова РИА «Новости».

Розенфельд добавил, что полиция разрешила покинуть район тысячам людей, которые в беспорядках не принимали участие. «Шестнадцать участников беспорядков на Храмовой горе и в Старом городе задержаны», – сказал он.

Напомним, во пятницу днем на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения между израильской полицией и палестинцами.

Между тем в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / В Госдуме предложили следить за алкогольным регулированием из космоса

03.10 / Меркель пообещала вернуться к обсуждению ситуации с Навальным через две недели

02.02 / Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз

04.01 / В Индии во время похорон погибло по меньшей мере 25 человек

14.01 / Появились фотографии обновленного Kia Sportage

20.09 / Названы основные признаки старения смартфона

16.02 / Арестович в прямом телеэфире сравнил “Европейскую солидарность” с “женской общагой”. После обвинений в сексизме он извинился перед женскими общежитиями

02.07 / Путешествия по Европе – быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

09.01 / Премьер Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России

31.08 / Политолог: Предвыборные лозунги КПРФ в Иркутске звучат на грани сепаратизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика