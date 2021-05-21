 

Детей и подростков пригласили на Всероссийский фестиваль «Большая перемена» в Москве

21.05.2021, 18:20, Новости дня
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В Международный день защиты детей в Москве первого июня на набережной Парка Горького состоится Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Участники смогут встретиться с представителями крупнейших российских компаний, руководителями федеральных ведомств, ведущих вузов, блогерами и учеными.

Принять участие в фестивале могут школьники, их родители и педагоги. Фестиваль станет точкой сборки современных проектов для детей и территорией открытия новых талантов. Он будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса «Большая перемена». Представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущих вузов, а также звезды шоу-бизнеса представят детям и подросткам новые возможности для развития. Гостями фестиваля станут школьники, их родители и педагоги-наставники из разных регионов страны. Для зарегистрированных участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» на фестивале будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров, сообщила пресс-служба АНО «Большая перемена».

Партнеры «Большой перемены», в числе которых Mail.ru Group, Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», АНО «Национальные приоритеты», Мультимедийные исторические парки «Россия – моя история», Банк России, Киностудия «Союзмультфильм», ВВПОД «Юнармия», Кружковое движение НТИ, Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», Арт-кластер «Таврида», Ассоциация волонтерских центров и др. проведут для школьников познавательные лекции, мастер-классы и экспертные дискуссии.

Так, Роскосмос представит на фестивале «лунную станцию», Росатом – научное пространство Homo Sсience, где школьники смогут погрузиться в современный мир науки и узнать просто о сложном, Российское движение школьников создаст арт-пространство, в котором дети смогут проявить свои творческие способности, а Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проведет марафон уличных культур.

На главной сцене гостей ожидает концертная программа с участием популярных исполнителей и показательное выступление нового формата соревнования хоровых коллективов – «Битва хоров».

Принять участие в Фестивале можно только после предварительной регистрации на сайте BPFest.RU.

Дополнительная информация и трансляции с площадок фестиваля будут доступны в сообществе «Большая Перемена» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/bpcontest).

Организаторами Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» выступают  АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки РФ и Росмолодежи.



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