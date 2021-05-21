 

Лолита предложила лишить скопинского маньяка Виктора Мохова мужского достоинства

21.05.2021, 18:14, Разное
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Лолита Милявская прокомментировала вызвавшее резонанс интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым. Певица считает, что скопинского маньяка следовало бы лишить мужского достоинства.
В начале марта вышел на свободу после 17 лет заключения маньяк Виктор Мохов. Начиная с сентября 2000 года на протяжение трех лет и семи месяцев он удерживал в своем бункере на глубине шести метров в городке Скопино двух несовершеннолетних девушек. За это время старшая из них родила двоих детей, при освобождении она также была беременной.

Вернувшись с мест заключения, Мохов успел дать интервью сразу двум СМИ, особый резонанс в российском обществе вызвало YouTube-шоу Ксении Собчак. Из высказываний скопинского маньяка было очевидно, что на самом деле он не сожалеет о своем преступлении. Из-за этого критике подверглась сама автор программы, которую многие обвинили в погоне за хайпом.

Свое мнение относительно ситуации высказала певица Лолита Милявская. Она не стала осуждать журналистку за интервью с маньяком, поддержав Собчак за освещение такой важной темы. 57-летняя артистка рассказала, что не досмотрела передачу до конца из-за огромного отвращения к Мохову. Милявская назвала героя шоу психически больным человеком, по ее мнению, просто тюремного заключения в качестве наказания ему недостаточно, за содеянное его нужно было бы лишить мужского достоинства.

Наиболее правильным исполнительница считает применение к скопинскому маньяку кастрации химическим путем. Максимально жесткие меры по отношению к насильникам необходимо ввести для того, чтобы уменьшить вероятность совершения преступления подобными индивидами. Между тем поддержать смертную казнь Лолита отказалась из-за вероятности вынесения ошибочного приговора. Также артистку возмутило наличие у Виктора Мохова охранника, который защищает его от общественного гнева.

Источник: www.starhit.ru



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