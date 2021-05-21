 

Россия озадачила Запад подкрепленным ракетами заявлением об Арктике

21.05.2021, 18:14, Разное
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СМИ Запада сообщают о сигнале от России, связанном с Арктикой. Свои заявления Москва, уверены журналисты, подкрепила ракетами на своей самой северной метеорологической базе.
В западной прессе появились материалы о взаимоотношениях РФ с западными странами. Обсуждение темы связано со встречей Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Как известно, встреча главы российского МИД с госсекретарем США состоялась на наиболее северной базе РФ.

Так, обозреватель Forbes Джеймс Роджерс увидел в действиях и высказываниях российских политиков определенные сигналы. Многие сравнивают нынешнюю ситуацию, со временами холодной войны, напоминая, что, кроме метеорологической функции арктическая станция может служить военным целям. Для этого база оборудована самыми модернизованными радарами и ракетными системами.

Ранее Сергей Лавров неоднократно акцентировал внимание на неизменную позицию РФ по арткическому вопросу. Вместе с этим высказыванием демонстрация «Нагурской» была, уверены на Западе, однозначным посылом о претензии РФ на зону крайнего севера. Это не первый случай нарастания антироссийской истерии за рубежом. Ранее в прессе США сообщали о полетах самолетов ВВС РФ за полярным кругом, называя их провокативными.

Источник: politros.com



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