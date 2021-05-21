Компания миллиардера Баффета после скандала продала акций банка на $32 млрд

В начале 2018 года Berkshire владела акциями банка на $32 млрд, к концу марта 2021-го доля холдинга Баффета в банке составляла $26,4 млн.

Berkshire начала инвестировать в базирующийся в Сан-Франциско банк в 1989 году и потратила не менее $12,7 млрд на акции.

Репутация Wells Fargo была подорвана после обвинений в мошенничестве и обмане клиентов со стороны менеджеров банка. Сотрудники банка без ведома клиентов создавали для них банковские счета и взымали лишние сборы для улучшения финансовых показателей банка, написало агентство.

Баффет в феврале 2020 года заявил, что у Wells Fargo была “тупая система стимулов”, и банк не спешил исправлять ситуацию.

Контекст:

Скандал с Wells Fargo разгорелся в 2016 году. Сотрудников банка обвинили в создании поддельных счетов для клиентов, также с них взымали лишние ипотечные сборы и заставляли водителей покупать ненужные им автостраховки, написала “ЛІГА.Новости”.

Это делалось для достижения высоких планов по продажам банка. В результате банк открыл миллионы фиктивных счетов. В 2016 году банк заплатил $2,7 млрд штрафов по этому делу.

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