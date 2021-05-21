 

Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики

21.05.2021, 18:12, Новости дня
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Согласно распоряжению №490, первым заместителем Галущенко стал Юрий Власенко, а заместителем министра энергетики – Алексей Кураков (распоряжение №491).

Власенко, который с 2015 года работал в аппарате НКРЭКУ, заявил, что одной из своих ключевых задач видит “углубление диалога с участниками рынка и международными партнерами”. Кураков займется вопросами угольной отрасли и ее реформированием.

Ранее, 19 мая, Кабмин назначил заместителем министра энергетики Юлию Подкоморную (распоряжение №456). Она, как отметил пресс-центр Минэнерго, работала в ведомстве с 2015 года. С 2016 года исполняла обязанности госсекретаря, а в 2018 – 2019 году занимала должность замминистра.

Контекст:

Кабмин назначил Галущенко вице-президентом “Энергоатома” 6 мая 2020 года. Он юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторах, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

17 апреля СМИ назвали Галущенко главным кандидатом на пост министра энергетики Украины. 22 апреля парламентская фракция “Слуга народа” заслушала его доклад.

Обязанности министра энергетики исполнял бывший топ-менеджер НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, которого Верховная Рада дважды пыталась назначить на пост министра, но проваливала голосование. 28 апреля Кабмин назначил Витренко главой НАК “Нафтогаз України”, на этом посту он заменил Андрея Коболева.

29 апреля Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики Украины. За проголосовали 305 народных депутатов, против – 31. Кандидатуру представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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