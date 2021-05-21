 

Ляшко заявил о возможной поставке в Украину вакцин против COVID-19 от “ведущей американской компании”

21.05.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам министра, сегодня он провел встречу с “большими друзьями Украины в США” – бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами. Собеседники обсудили совместную борьбу с пандемией COVID-19.

“Вопрос вакцинации украинцев сегодня для меня является первоочередными в повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании… Благодарю наших американских партнеров за постоянную и последовательную поддержку Украины со стороны США, а также других стратегических партнеров, ведь победить пандемию можно только объединившись”, – сказал Ляшко.

При этом министр не уточнил, о какой именно американской компании идет речь.

Он также отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса в августе 2021 года является приоритетным и находится под его личным контролем.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2337456706386440

Контекст:

В Украине по состоянию на 21 мая было сделано более 1 млн прививок, вакцинированы 971 034 человек. Из них завершили вакцинацию почти 61 тыс. человек.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Эпидемия COVID-19. “Укрзалізниця” прекращает забирать пассажиров в Тернополе

06.11 / Дороыеева попала в ДТП

15.01 / «Ситимобил» заблокировал таксопарк за допуск водителя, смотревшего порно при пассажирках

31.12 / Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года

13.11 / Таиланд разрешил въезд туристам с 1,3 млн рублей на счете

11.04 / NIO выпустила 100-тысячный электрокар

19.08 / На Украине раскрыли план провалившейся спецоперации по захвату «боевиков ЧВК Вагнера»

12.11 / Le Figaro – дистанционное обучение сделало из французских первоклашек отстающих

09.08 / Лукашенко высказался о своем отношении к Тихановской

29.01 / Компания Volkswagen создаст яхту на солнечных батареях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика