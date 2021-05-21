Ляшко заявил о возможной поставке в Украину вакцин против COVID-19 от “ведущей американской компании”

По словам министра, сегодня он провел встречу с “большими друзьями Украины в США” – бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами. Собеседники обсудили совместную борьбу с пандемией COVID-19.

“Вопрос вакцинации украинцев сегодня для меня является первоочередными в повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании… Благодарю наших американских партнеров за постоянную и последовательную поддержку Украины со стороны США, а также других стратегических партнеров, ведь победить пандемию можно только объединившись”, – сказал Ляшко.

При этом министр не уточнил, о какой именно американской компании идет речь.

Он также отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса в августе 2021 года является приоритетным и находится под его личным контролем.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2337456706386440

Контекст:

В Украине по состоянию на 21 мая было сделано более 1 млн прививок, вакцинированы 971 034 человек. Из них завершили вакцинацию почти 61 тыс. человек.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

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