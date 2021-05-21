 

Поплавский: Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве

21.05.2021, 18:12, Новости дня
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Для Винника роль ведущего шоу стала дебютной, и с Поплавским они шутили, что так решили сэкономить.

“Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню, ее создателей – поэтов и композиторов, поддерживать молодых артистов и строить мощный украинский шоу-бизнес. В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве. И шаг за шагом делаю все возможное для этого, начиная с проекта “Крок до зірок”. Мы провели беспрецедентный марафон украинской песни, когда она звучала беспрерывно более четырех суток в течение 110 часов и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Это не просто слова, это моя миссия”, – подчеркнул Поплавский.

Винник добавил, что провести церемонию в нынешних условиях оказалось непростой задачей.

“Для нас важно, чтобы люди увидели своих артистов, прочувствовали Украину, ее песни и фольклор. Важно ценить то, что имеем духовное, а не материальное. Мне кажется, мы с Михаилом Михайловичем делаем очень важную вещь. „Українська пісня року“ – это и есть Украина”, – сказал певец.

Номинантов рассматривал экспертный совет, в который вошли известные продюсеры, композиторы, авторы и исполнители. Главное условие для композиция – они должны быть на украинском языке. Также эксперты обращали внимание на популярность песни, в том числе на радио и в cоцcетях. Главное условие – композиция должна звучать на украинском языке.

Перед церемонией звезды шоу-бизнеса на красной дорожке раздавали автографы и фотографировались с поклонниками.

фотогалерея
(1 из 18)

 
 


Фото: fakty.ua

Олег Винник


Фото: fakty.ua

Ирина Билык


Фото: fakty.ua

Наталья Бучинская


Фото: fakty.ua

Grosu


Фото: fakty.ua

Екатерина Бужинская


Фото: fakty.ua

Наталья Валевская


Фото: fakty.ua

Dzidzio


Фото: fakty.ua

Амалия


Фото: fakty.ua

Павел Зубров


Фото: fakty.ua

Виталий Козловский


Фото: fakty.ua

Наталья Могилевская


Фото: fakty.ua

Алла Кудлат


Фото: fakty.ua

Артем Пивоваров


Фото: fakty.ua

Руслана


Фото: fakty.ua

Ирина Федишин


Фото: fakty.ua

Танюш


Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua

Специальными наградами отметили артистов в трех номинациях.

Премию “Легенда української пісні” получили:

Оксана Билозир,
Иво Бобул,
Иван Попович,
Степан Гига,
Павел Зибров,
Алла Кудлай,
Руслана,
Ирина Билык,
Наталья Могилевская,
Михаил Поплавский.

В номинации “Гордість української пісні” лучшими признали:

Наталью Бучинскую,

Dzidzio,
Камалию,
Олега Винника,
Наталью Валевскую,
Ирину Федишин,
Диму Коляденко,
Gena Viter,
Екатерину Бужинскую,
Театр песни “Лисапетный батальон”.

В номинации “Надія української пісні” победили:

Nikita Lomakin,
Артем Пивоваров,
Grosu,
Мята,
Сергей Мироненко,
СолоХа,
Таюне,
Алина Поплавская,
Анна Буткевич.

Режиссером-поставщиком шоу стала звездная выпускница КНУКиИ, клипмейкер Катя Царик. В павильоне Film.ua построили высокотехничную многоярусную сцену в виде лестницы, зал оборудовали огромными экранами и световой техникой, для создания видеоряда каждому артисту.

Видеоверсия шоу выйдет на телеканале “Украина”.

Контекст:

Михаил Поплавский создал проект “Наша пісня” в 2004 году, когда национальные радио- и телеэфиры на 90% заполнял иностранный продукт, отмечают “Факты”. В проекте принимали участие исключительно артисты с песнями на украинском языке.

Со временем проект расширился, в 2017 году “Українська пісня року” прошла в Польше.  

За все время в церемониях приняли участие более трех тысяч украинских артистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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