 

“Дольше не скисает”. Глинская рассказала, как приготовить молоко с карамельным привкусом и домашнюю ряженку

21.05.2021, 18:12, Новости дня
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“Топленое молоко – это молоко с карамельным привкусом, которое долго томится в духовке или в печи. Приготовить топленое молоко в домашних условиях довольно просто – нужно вскипятить жирное молоко (лучше взять домашнее), а затем в течение нескольких часов подержать в духовке. У вас получится молоко с красивым кремовым оттенком и карамельным привкусом”, – написала эксперт.

По словам Глинской, вместо духовки молоко можно выдержать в термосе.

“Топленое молоко дольше не скисает по сравнению с сырым или кипяченым. А еще на его основе готовят ряженку. Для этого топленое молоко охлаждают до комнатной температуры, заправляют сметаной и снова отправляют в теплое место часов на 12. Мне кажется, нет ничего вкуснее домашней ряженки”, – подытожила Глинская.

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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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