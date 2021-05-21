Власти Белоруссии не смогут закручивать гайки до бесконечности – соратник Тихановской

Специалист заявил, что власти республики запустили механизм репрессий. На этой неделе стало известно о блокировке независимого портала TUT.by. Генпрокуратура республики приняла такое решение якобы из-за многочисленных нарушений закона о СМИ, в частности, в ряде статей упоминался оппозиционный фонд BYSOL.

По мнению Зикрацкого, несмотря на сильное давление, народ сможет отстранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников от власти. Он подчеркнул, что режим не сможет “закручивать гайки до бесконечности”, потому что “в один момент сорвется резьба”.

“У меня нет сомнения, что мы победим, и ситуация изменится”, – заключил юрист.

Зикрацкий защищал в суде белорусских журналистов, которые проходили по политически мотивированным делам. 31 марта юрист был исключен из коллегии адвокатов, после чего покинул страну. Сегодня он работает представителем оппозиционера Светланы Тихановской по правовым вопросам.

Ситуация в Белоруссии осложнилась после выборов 9 августа прошлого года. Тогда сотни человек вышли на улицы крупных городов и обвинили власти в подтасовке результатов президентских выборов. Оппозиционеры потребовали отставки Лукашенко и освобождения всех политзаключенных.