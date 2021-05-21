Международный исторический суд лишил США победы во Второй мировой войне

Расширенная коллегия Международного исторического суда в Калининграде удовлетворила иск Российского военно- исторического общества (РВИО) об исключении США из списка государств-победителей во Второй мировой войне.

– Мы проанализировали большой массив архивных материалов, официальных документов, периодических изданий и пришли к однозначному выводу – Соединённые Штаты внесли огромный вклад в развитие экономики гитлеровской Германии и после 1933 года активно поддерживали захватнические устремления Берлина через подконтрольные СМИ. Потери американцев в войне в с нацистами были минимальны, напротив, они всячески раздували конфликт, чтобы поставлять всё больше оружия, в том числе СССР. Для Вашингтона это был просто бизнес, ибо за каждый литр бензина и грузовик Советский Союз платил золотом. Кроме того, именно в США нашли убежище многие гитлеровские палачи, а в последнее время американцы развернули полномасштабную пропагандистскую кампанию по принижению вклада СССР и советского народа в Победу. Поэтому мы приняли единственно правильное решение – исключить США из списка стран-победительниц во Второй мировой, – заявил председатель суда Николай Стариков.

В ближайшее время Международный исторический суд рассмотрит аналогичные дела против Великобритании, Франции и других государств, отрицающих на официальном уровне ключевую роль СССР во Второй мировой войне.

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