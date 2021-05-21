 

Международный исторический суд лишил США победы во Второй мировой войне

21.05.2021, 18:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Расширенная коллегия Международного исторического суда в Калининграде удовлетворила иск Российского военно- исторического общества (РВИО) об исключении США из списка государств-победителей во Второй мировой войне.

Мы приняли единственно правильное решение - исключить США из списка стран-победительниц во Второй мировой– Мы проанализировали большой массив архивных материалов, официальных документов, периодических изданий и пришли к однозначному выводу – Соединённые Штаты внесли огромный вклад в развитие экономики гитлеровской Германии и после 1933 года активно поддерживали захватнические устремления Берлина через подконтрольные СМИ. Потери американцев в войне в с нацистами были минимальны, напротив, они всячески раздували конфликт, чтобы поставлять всё больше оружия, в том числе СССР. Для Вашингтона это был просто бизнес, ибо за каждый литр бензина и грузовик Советский Союз платил золотом. Кроме того, именно в США нашли убежище многие гитлеровские палачи, а в последнее время американцы развернули полномасштабную пропагандистскую кампанию по принижению вклада СССР и советского народа в Победу. Поэтому мы приняли единственно правильное решение – исключить США из списка стран-победительниц во Второй мировой, – заявил председатель суда Николай Стариков.

В ближайшее время Международный исторический суд рассмотрит аналогичные дела против Великобритании, Франции и других государств, отрицающих на официальном уровне ключевую роль СССР во Второй мировой войне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / Запретить татуировки на пояснице

17.05 / Джерри с искусственным интеллектом собирает 28 миллионов долларов, чтобы помочь вам сэкономить на страховании автомобилей

08.05 / Для сохранения целостности московской брусчатки в параде Победы примет участие военная техника из ваты

15.12 / Путин поддержал “Единую Россию” в преддверии думских выборов

26.11 / Скандалы: Лимаренко дрейфует от материка

21.02 / Мнение: Потеря улицы

26.04 / Под Москвой пьяный подросток выстрелил в знакомого

05.09 / Не забудут, не простят

13.04 / Высокопоставленный китайский чиновник признал, что [китайские] вакцины малоэффективны

30.04 / В Британии женщину обвинили в терроризме за перевод денег лошади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика