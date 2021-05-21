Принцы Уильям и Гарри сделали заявление относительно скандального интервью принцессы Дианы

Официальное заявление от принца Уильяма и принца Гарри, которое было выпущено братьями сегодня днем, – это реакция на результаты расследования судьи лорда Дайсона о корректности интервью покойной принцессы Дианы, которое она дала журналисту телекомпании BBC Мартину Баширу в 1995 году. В разговоре с репортером Диана впервые рассказала об изменах мужа, принца Чарльза, о своем романе с Доди аль-Файедом и о сложной ситуации в королевской семье.

В отчете по итогам расследования лорд Дайсон подтвердил, что теперь уже бывший репортер программы “Панорама” канала BBC Мартин Башир получил согласие на беседу обманным путем, используя “лживые методы”. Принц Уильям и принц Гарри считают, что именно это интервью окончательно разрушило брак их родителей, стало импульсом для развития паранойи у Дианы, и, в конце концов, повлияло на всю трагическую судьбу принцессы

Я хотел бы поблагодарить лорда Дайсона и его команду за отчет. Мы рады, что BBC полностью принимает выводы судьи Дайсона, которые вызывают крайнюю озабоченность, о том, что сотрудники BBC: солгали и использовали поддельные документы для получения интервью с моей матерью; делали ложные заявления о королевской семье, которые развили в ней страхи и разожгли паранойю; проявили вопиющую некомпетентность при расследовании жалоб и опасений по поводу программы; а также были уклончивы в своих сообщениях в СМИ и скрывали то, что им было известно в ходе внутреннего расследования.

На мой взгляд, обманный путь, которым было получено согласие на интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Из-за этого интервью ухудшились отношения между моими родителями, и оно причинило боль многим другим людям. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у нее развились страхи и паранойя. Но больше всего меня огорчает то, что если бы BBC должным образом расследовала жалобы и опасения, впервые высказанные в 1995 году, тогда моя мать знала бы, что ее обманули. Ее подвел не только репортер-мошенник, но и руководители BBC, которые смотрели на это сквозь пальцы, – сказал принц Уильям в своем заявлении.

Принцесса Диана с сыновьями

Герцог Кембриджский убежден, что программа с участием его матери больше никогда не должна выходить в эфир и призвал перестать зарабатывать на этом деньги. Также принц Уильям высказался о важности в нашу эпоху фейковых новостей свободной и честной прессы. Свое заявление в связи с результатами расследования обнародовал и младший брат герцога, принц Гарри:

Наша мама была невероятной женщиной, посвятившей свою жизнь служению народу и стране. Она была стойкой, храброй и бесспорно честной. Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатацией и неэтичными действиями, в конечном итоге лишили ее жизни. Тем, кто взял на себя какую-либо форму ответственности, спасибо. Это первый шаг к справедливости и истине. Но меня глубоко беспокоит, что подобные и того хуже практики широко распространены и сейчас. Наша мама погибла из-за этого, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех и поддерживаем достоинство, с которым она прожила свою жизнь. Давайте вспомним, кем она была и за что боролась, – сказано в заявлении принца Гарри.