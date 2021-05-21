Регина Тодоренко, Мария Кожевникова, Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева и другие на Manhattan Dinner HELLO!

Вчера в столичном ресторане Madison состоялся закрытый ужин в стиле старого Голливуда под названием Manhattan Dinner. Прием был устроен в честь нового главного редактора журнала HELLO! Ольги Родионовой, которая весь вечер находилась в центре внимания. Под крышей ресторана в этот майский вечер собрались десятки звезд и друзей журнала, которые прибыли на такси Gett. Все они познакомились с Ольгой и отправились в путешествие в атмосферу Нью-Йорка без необходимости оформлять визу и покупать билет.

В числе гостей светского ужина, дополнением к которому стали вода S.Pellegrino и лимонады Sanpellegrino, были Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко, Марина Зудина, Екатерина и Александр Стриженовы, Елка, Агата Муцениеце, Мария Кожевникова, Рената Пиотровски, Юлия Савичева, Анна Снаткина, Надя Ручка, Зара, Елена Кулецкая, Кристина Орбакайте с мужем, Янина Студилина, Виктория Дайнеко и многие-многие другие.

Ольга Родионова Светлана Бондарчук и Ляйсан Утяшева

Официальная часть вечера началась ровно в 21:00 с приветствия ведущего – певца и комика Тимура Родригеза. Он и представил публике бывшего главного редактора, а ныне амбассадора HELLO! Светлану Бондарчук, которая вышла на сцену, а также ее преемницу Ольгу Родионову. Она появилась в зале эффектно, спустившись с потолка в большом серебряном кольце. Далее Ольга поднялась на сцену, где уже Светлана символически передала ей бразды правления журналом и пожелала всяческих творческих успехов. После этого на импровизированной сцене в зале ресторана состоялся public talk с их участием, в ходе которого они обсудили реалии и будущее новых медиа, почему популярен диджитал и почему до сих пор важны печатные журналы. В завершение вечера все гости ушли не с пустыми руками – каждый получил подарочный набор HELLO!: приглашение на эксклюзивную процедуру в спа-клинику Enhel Wellness Spa Dome, тревел-сет для роскошных волос от Enhel Beauty и спа-набор от бренда Mixit для домашнего ухода.

Ольга Родионова, Тимур Родригез и Светлана Бондарчук Яна Рудковская Елка Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым Марина Зудина и Владимир Помукчинский Регина Тодоренко Анна Плетнева Екатерина и Александр Стриженовы Янина Студилина Ирина Безрукова Виктория Дайнеко Лиза Арзамасова Мария Кожевникова Теона Дольникова Агата Муцениеце Анна Снаткина Митя Фомин Тимур Родригез с женой Дарья Повереннова Олимпиада Липа Катерина Шпица с мужем Руслан Панов Елена Кулецкая с мужем Станиславом Романовским Зара Надя Ручка Вице-президент компании “Ингосстрах” Ирина Пономарева

Аврора

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