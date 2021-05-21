Snap приобретает AR-стартап WaveOptics, который предоставляет технологии для Spectacles, за более чем 500 миллионов долларов

Вчера Snap анонсировала последнюю версию своих очков дополненной реальности Spectacles, а сегодня компания раскрыла еще немного новостей: она также приобретает стартап, который предоставил технологию, которая помогает им питаться. Родитель Snapchat покупает WaveOptics, стартап с дополненной реальностью, который производит волноводы и проекторы, используемые в очках с дополненной реальностью. Эти виртуальные изображения накладываются на реальный мир, который может видеть кто-то в очках, и Snap вместе с WaveOptics разработали свою последнюю версию Spectacles.

Впервые о сделке сообщил The Verge, а представитель Snap напрямую подтвердил детали TechCrunch. Snap платит за стартап более 500 миллионов долларов наличными и акциями. Первая половина из них поступит в виде акций после официального закрытия сделки, а оставшаяся часть будет выплачена наличными или акциями через два года.

Это большой скачок для WaveOptics, которая привлекла около 65 миллионов долларов финансирования от инвесторов, среди которых были Bosch, Octopus Ventures и множество частных лиц, от Стэна Боланда (ветеран-предприниматель из Великобритании, совсем недавно в FiveAI) и Амбариша Митры ( соучредитель раннего AR-стартапа Blippar). По оценкам PitchBook, его последняя оценка составила всего около 105 миллионов долларов.

WaveOptics была основана в Оксфорде, и неясно, где будет базироваться команда после закрытия сделки — мы спросили.

Мы освещаем компанию с самых первых дней ее существования, когда она продемонстрировала очень интересные, ранние и опережающие свое время технологии: волноводы, основанные на физике голограмм и фотонные кристаллы. Важным и ключевым моментом является то, что его технология резко сокращает размер и нагрузку на оборудование, необходимое для обработки и отображения изображений, что означает гораздо более широкий и гибкий диапазон форм-факторов для оборудования AR на основе технологии WaveOptics.

Неясно, продолжит ли WaveOptics работать с другими сторонами после заключения сделки, но кажется, что одним очевидным преимуществом для Snap будет создание эксклюзивной технологии стартапа.

В последнее время Snap находится на каком-то этапе приобретения — с января компания совершила еще как минимум три покупки стартапов, в том числе Fit Analytics для перехода к электронной коммерции на основе дополненной реальности, а также Pixel8Earth и StreetCred для своих картографических инструментов.

Однако эта сделка знаменует собой крупнейшее приобретение Snap на сегодняшний день с точки зрения оценки. Это не только знак премиальной цены, которую продолжает устанавливать основополагающая технология искусственного интеллекта — помимо команды ученых, создавших WaveOptics, она также имеет 12 зарегистрированных и находящихся в стадии разработки патентов — но и финансовые и, откровенно говоря, экзистенциальные возможности Snap. стремление занять место за столом, когда речь идет не только о социальных приложениях, использующих AR, но и об оборудовании, и быть в центре внимания не только в использовании технологий, но и в определении темпа и повестки дня для того, как и где это будет происходить.

Это было настойчивое и не всегда выгодное место для нее, но компания, которая долгое время называла себя «компанией по производству камер», использовала оборудование как важный компонент своей будущей стратегии.