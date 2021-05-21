Микробы, известные как протисты, недостаточно изучены, но их влияние на экосистемы может быть огромным

Среди многих игроков микробиома бактерии уже давно находятся в центре внимания. Но одноклеточные организмы, известные как протисты, наконец, получают ту главную роль, которую они заслуживают.

Группа ученых, изучающих взаимодействие между растениями и микробами, выпустила новое исследование, в котором подробно описываются динамические отношения между протистами, обитающими в почве, и развивающимися растениями, демонстрируя, что протисты почвы реагируют на сигналы растений во многом так же, как и бактерии.

Огромное разнообразие микробов обитает в почве, и изучение того, как эти организмы взаимодействуют друг с другом и с корнями растений, является актуальной темой в биологии, поскольку она находит применение в сельском хозяйстве, управлении земельными ресурсами и технологиях противодействия изменению климата.

«Протисты представляют собой новый рубеж в изучении микробной экологии почвы», — сказал ведущий автор исследования Хавьер А. Сея Наварро, научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (лаборатория Беркли). «Здесь мы показываем, что эта группа организмов действительно должна быть включена в микробные исследования с целью понять, как микробы взаимодействуют с растениями».

Протисты — это не отдельная ветвь организмов, а категория, относящаяся к любому одноклеточному эукариотическому организму (организму, клетки которого содержат ядро), который не является растением, грибами или животным. Эта разнообразная группа из более чем 200000 видов (новые постоянно открываются) включает амеб, диатомовых водорослей, динофлагеллят, слизистых грибов и даже различных паразитов, таких как вызывающий малярию Plasmodium и одноименный род простейших, вызывающий Giardia.

Протисты встречаются по всей планете в самых разных экосистемах. Некоторые виды, такие как некоторые протисты морского планктона и простейшие, вызывающие болезни человека, были тщательно изучены. Тем не менее, в отношении большинства видов ученые только начинают понимать, что делает организм и как он реагирует на окружающую среду. Так обстоит дело с протистами почвы.

По словам Наварро, протисты, как известно, контролируют микробную динамику почвы и круговорот питательных веществ, питаясь другими микробами. Хотя об их взаимодействии с другими членами почвенного микробиома известно достаточно много, мало что известно о том, как протисты реагируют на изменения в окружающей их среде.

«Несмотря на то, что протисты важны и их актуальность была известна на протяжении десятилетий, наше исследование является первым, показывающим связь протистов с растениями в крупномасштабном полевом эксперименте», — отметила руководитель проекта Мэри Файерстоун, научный сотрудник лаборатории Беркли. и области наук об окружающей среде и профессором Калифорнийского университета в Беркли. Этот проект был результатом сотрудничества ученых из лаборатории Беркли, Калифорнийского университета в Беркли, Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL), Института благородных исследований и Университета Оклахомы.

Команда вырастила просо — культуру, предложенную для крупномасштабного производства биотоплива — из рассады на двух крупных полевых участках и взяла пробы почвы, окружающей корни растений на разных стадиях роста. Они использовали секвенирование генома следующего поколения, чтобы определить типы протистов, присутствующие в каждом образце, и численность каждого вида.