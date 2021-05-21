 

Представлен геймерский браузер Opera GX для мобильных устройств

21.05.2021, 17:24, Новости дня
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Разработчик представил бета-версию Opera GX для мобильных устройств. Напомним, что речь идет о браузере, специально созданном для геймерской среды.

Ранее на рынок вышла десктопная версия того же браузера с тем же названием, напоминают эксперты. В Opera GX Mobile, так же, как и в аналогичном продукте для настольных компьютеров, будут доступны такие функции, как блокирование рекламы, которая мешает прохождению геймерского контента.

Также здесь предусмотрен агрегатор тематических новостей GX Corner, в котором можно найти сообщения о новинках, скидках, распродажах на рынке игрового контента. По сообщению разработчика. Такой браузер давно был востребован среди пользователей мобильных устройств, которые постоянно запускают различные игры.



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