Представлен геймерский браузер Opera GX для мобильных устройств

Разработчик представил бета-версию Opera GX для мобильных устройств. Напомним, что речь идет о браузере, специально созданном для геймерской среды.

Ранее на рынок вышла десктопная версия того же браузера с тем же названием, напоминают эксперты. В Opera GX Mobile, так же, как и в аналогичном продукте для настольных компьютеров, будут доступны такие функции, как блокирование рекламы, которая мешает прохождению геймерского контента.

Также здесь предусмотрен агрегатор тематических новостей GX Corner, в котором можно найти сообщения о новинках, скидках, распродажах на рынке игрового контента. По сообщению разработчика. Такой браузер давно был востребован среди пользователей мобильных устройств, которые постоянно запускают различные игры.