 

В «Яндексе» нейросеть по-новому работает с отзывами клиентов о товарах

21.05.2021, 17:24, Новости дня
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На страницах «Яндекс.Маркета» нововведение. Здесь начала работать нейросеть, которая самостоятельно составляет описания товаров по отзывам, составленным реальными  интернет-пользователями.

Реальные комментарии являются основой для сбора фактической информации о предлагаемых товарах и услугах, поясняют разработчики. Там много субъективного, но и объективного тоже. Проблема в том, что обычному пользователю трудно бывает сориентироваться в большой массе сообщений. Поможет в этом искусственный интеллект, предложенный разработчиком их «Яндекса».

ИИ, в частности, составляет подробный комментарий о коммерческом предложении, а также предоставляет набор ключевых характеристик.



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