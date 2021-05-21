В «Яндексе» нейросеть по-новому работает с отзывами клиентов о товарах

На страницах «Яндекс.Маркета» нововведение. Здесь начала работать нейросеть, которая самостоятельно составляет описания товаров по отзывам, составленным реальными интернет-пользователями.

Реальные комментарии являются основой для сбора фактической информации о предлагаемых товарах и услугах, поясняют разработчики. Там много субъективного, но и объективного тоже. Проблема в том, что обычному пользователю трудно бывает сориентироваться в большой массе сообщений. Поможет в этом искусственный интеллект, предложенный разработчиком их «Яндекса».

ИИ, в частности, составляет подробный комментарий о коммерческом предложении, а также предоставляет набор ключевых характеристик.