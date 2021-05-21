 

Шойгу заявил о мировом превосходстве стратегических ядерных сил РФ

21.05.2021, 17:22, Новости дня
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Вооруженные силы РФ по оснащению современной техникой стратегических ядерных сил обошли самые сильные армии мира, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на форуме «Новое знание».

Если говорить об остальных видах Вооруженных сил, то «там у нас практически везде, в целом по армии, уровень современности выше 70%, и этот показатель продолжает увеличиваться».

«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии», – отметил глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что мощь российской армии увеличивается также за счет того, что промышленность встала «на достаточно надежные, основательные рельсы». Так же он отметил плановый подход, по его словам, решен вопрос с контролем средств, выделяемых на гособоронзаказ.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.



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