Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

Апелляционный суд Киева оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Адвокаты подали апелляционные жалобы на круглосуточный домашний арест Медведчука. Защита просила отменить эту меру пресечения, прокуратура настаивала на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 млн долларов. Жалобы защитников и обвинения не были удовлетворены, передает РИА «Новости».

«Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений», – сказал председательствующий судья Валерий Лашевич.

Суд также отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.