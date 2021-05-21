 

“Укрзалізниця” начинает продажу непрофильных активов, к аукциону подготовлены 11 объектов

21.05.2021, 17:14, Новости дня
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“Так исторически сложилось, что “Укрзалізниця” имеет большое количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Вместо этого мы вынуждены тратить средства на их содержание. Таким образом, вместо прибыли они генерируют лишние расходы. Именно эти объекты мы будем продавать для максимально эффективного их дальнейшего использования новыми владельцами”, – пояснил Юрик.

На первом этапе уже определены 182 непрофильных актива. В перечень вошли нежилые помещения, сооружения, здания, целостные имущественные комплексы и тому подобное.

Для изучения рынка 11 объектов, которые уже готовы к продаже, будут выставлены на аукционы через систему “Prozorro. Продажі”. Сегодня это решение поддержало правление компании. Среди них шесть магазинов, помещение спортклуба и четыре нежилых помещения. От реализации первой партии непрофильных активов “Укрзалізниця” планирует получить около 18 млн грн.

“После проведения первых аукционов мы проведем детальный анализ заинтересованности рынка в непрофильных активах “Укрзалізниці”. После этого начнем следующие этапы реализации наших избыточных объектов”, – резюмировал Юрик.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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