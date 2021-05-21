Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Апелляции на это решение подали как Офис генпрокурора (прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в размере 300 млн), так и защита нардепа, которая требует отменить меру пресечения вовсе. Кроме того, 26 народных депутатов снова выразили желание взять Медведчука на поруки.

Суд оставил ходатайства обвинения и защиты без удовлетворения и отказал народным депутатам. Была озвучена только резолютивная часть решения, мотивация суда пока неизвестна. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит, отметил судья-докладчик.

На апелляционном заседании защитники политика утверждали, что его вина в преступлениях, которые требуют ареста, не доказана, подозрение было предъявлено неправильно (по почте, а не лично), а домашний арест мешает исполнять депутатские полномочия. Они подчеркнули, что все доказательства, предъявленные обвинением, были получены, по мнению защиты, с нарушениями. В частности, один из адвокатов отметил, что почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что рукописные правки к проекту “Луч” делал лично Медведчук, должна проводиться только на оригиналах документов, чего якобы не произошло.

Адвокаты также заявили, что Медведчук не имеет никакого отношения к фирме “Новые проекты”, занимавшейся разработкой месторождения в Крыму, как это заявили в СБУ и Офисе генпрокурора.

Сам нардеп еще раз подчеркнул, что считает дело политически мотивированным. Доказательства и аргументы обвинения, на его взгляд, “излагались с недопустимыми допущениями и не могут быть использованы как основание для меры пресечения”.

В свою очередь прокуратура подчеркнула, что выбранный судом первой инстанции домашний арест как мера пресечения недостаточно отвечает рискам в этом случае. Прокуроры отметили, что в производствах, о которых идет речь, установлены еще не все причастные; среди них могут быть люди, которые находится на неподконтрольной Украине территории или в России, и Медведчук может с ними связаться, что поможет им скрыться от следствия.

В ходе заседания судьи спросили у стороны обвинения, чем обоснован размер залога, который просит установить прокуроры (300 млн грн, десятая часть установленного следствием ущерба), хотя УПК не предполагает таких сумм. Судья-докладчик Валерий Лашевич отметил, что в материалах дела прокуратура ссылается в этом вопросе на решения Европейского суда по правам человека, однако, по его словам, Хельсинкская группа по правам человека утверждает, что в делах ЕСПЧ нет таких оснований, и это “кто-то из наших выдумал”.

Прокуроры сослались на конкретное дело, “Мангурас против Испании”, однако судьи отметили, что дело о залоге капитану корабля, который нанес ущерб окружающей среде, не имеет отношения к случаю Медведчука.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак “находится на лечении в Беларуси”.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

—