Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины

“Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, – это рост экономики на 4,1% в этом году”, – сказал Петрашко.

Он отметил, что падение экономики по итогам января – марта оказалось лучше прогнозируемого показателя – 2% при ожидаемых 3%.

“С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП”, – добавил Петрашко.

По его словам, министерство ожидает рост инфляции в среднем на 8,8% в 2021 году, что является “абсолютно нормальным и здоровым для экономики”.

Контекст:

По данным Госстата, в IV квартале 2020 года падение реального ВВП Украины замедлилось.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на этот год. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

Минэкономики прогнозировало падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года на уровне 3%.

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