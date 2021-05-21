СМИ “нашли” Чауса в украинской военной части Госпогранслужбы. В ГПСУ отреагировали

19 мая адвокат Чауса Андрей Вишневый рассказал “Стране”, что метаданных видео, которое обнародовали в Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус” 16 мая, указано: ролик был смонтирован на программе Adobe Premiere Pro. Он обратил внимание, что такое же программное обеспечение закупала в 2018–2019 годах военная часть №2428, расположенная в Киевской области.

В тот же день канал “Прямий” выпустил сюжет “Журналисты приехали в гости к Чаусу”, записанный на территории части. Экс-судьи они там не увидели.

Демченко подчеркнул, что речь идет об “абсурдной и манипулятивной спекуляции вокруг ГПСУ”.

“Сначала пророссийское издание “Страна”, ссылаясь на слова адвоката, делает вывод, что видео с данным лицом монтировалось с помощью программы, которую закупила одна из частей ведомства. Дальше больше, телеканал “Прямой”, не только цитирует это издание, но и ссылаясь на эту информацию, сразу выносит решение, Чаус находится именно в этой части. Журналисты канала даже приехали к ней, чтобы продолжить сеять ложь и создать такой же сюжет. При этом представитель канала свои манипулятивные действия с улыбкой называет хитростью. Это не хитрость – это абсурд”, – сказал спикер ГПСУ.

В комментарии “Радіо Свобода” Демченко уточнил, что ни правоохранительные органы, ни другие лица не обращались в ГПСУ с просьбой проверить “какие-то метаданные, на которые они ссылаются, и что видео, которое было смонтировано, и на котором якобы бы фигурирует судья Чаус, смонтировано именно на программном обеспечении, которое закупала одна из воинских частей ГПСУ”.

“Речь идет о программном продукте Adobe Premiere Pro. Да, действительно, Государственная пограничная служба осуществляет закупки лицензионных программ, чтобы не нарушать права интеллектуальной собственности… Удивляет, почему соблюдение норм ГПСУ у всех вызывает удивление, что мы пользуемся правильными лицензионными продуктами и не нарушаем прав интеллектуальной собственности. Меня наталкивает на мысль вопрос: телеканал, это распространял, он использует лицензионное программное обеспечение или все же пиратские копии?” – возмутился он.

Контекст:

Видео, на котором якобы экс-судья сказал, что “жив-здоров”, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году” обнародовали 16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус”. Светлана Чаус узнала супруга на видео, но отметила, что его “мимика и выражение лица” изменились.

Адвокат Чауса Юлиан Балан считает, что видео было записано под давлением. “Очень трудно сказать, настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил”, – сообщил он. Вишневый нашел ряд несоответствий в видео и выразил опасение, “как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер”.

Журналисты в данных ролика обнаружили, что видеофайл был назван “Привет Петр Алексеевич!”, а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”.

19 мая было опубликовано новое видеообращение Чауса. Он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.

3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидалось в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса.

5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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